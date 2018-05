Serie B - volata finale : Frosinone - Palermo e Parma lottano per un posto in A : Mancano soltanto due giornate alla conclusione del campionato di SerieB, ed il finale è ancora tutto da scrivere. Soltanto l'Empoli, finora, ha conquistato l'aritmetica promozione in Serie A con qualche giornata di anticipo. Lotta agguerrita per quanto riguarda il secondo posto, con Frosinone, Palermo e Parma che in queste ultime giornate lotteranno per conquistare direttamente la massima Serie. I ciociari, attualmente al secondo posto, sabato ...

Basket - Serie A : Cantù in volata - Avellino va ko : Basket, Serie A: Cantù in volata, Avellino va ko Basket, Serie A: Cantù in volata, Avellino va ko Continua a leggere

La lotta per la salvezza in Serie A : il calendario della volata : 180 minuti , e poco più, e avremo una soluzione. 4 squadre esulteranno e tireranno un respiro di sollievo in vista della prossima stagione, una sola invece si ritroverà tra le lacrime a recriminare su ...