Serie B Parma | vinta l' asta per Collecchio

Serie B - volata finale : Frosinone - Palermo e Parma lottano per un posto in A Video : Mancano soltanto due giornate alla conclusione del campionato di SerieB, ed il finale è ancora tutto da scrivere. Soltanto l'Empoli, finora, ha conquistato l'aritmetica promozione in Serie A con qualche giornata di anticipo. Lotta agguerrita per quanto riguarda il secondo posto, con Frosinone, Palermo e Parma che in queste ultime giornate lotteranno per conquistare direttamente la massima Serie. I ciociari, attualmente al secondo posto [Video], ...

Video/ Cesena Parma - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 40giornata - : Video Cesena Parma , 2-1, highlights e gol della partita, valida nella 40giornata della Serie B. Le immagini salienti del match al Manuzzi.

Serie B - Cesena-Parma 2-1 - Moncini nel finale ribalta il match : Brutta frenata per il Parma di D'Aversa, sconfitto 2-1 dal Cesena. I romagnoli sotto 1-0 trovano il pareggio al minuto 86, restano in 10 tre minuti dopo per l'espulsione di Kupisz, ma trovano comunque ...

Baseball - Serie A1 2018 : gara-1 è del Parmaclima : È un buon duello di pitcher quello che va in scena a Parma per gara1 del terzo turno di campionato tra la squadra di casa e la T&A San Marino. Da una parte Casanova, dall’altra Quevedo, poco spazio per i battitori e punteggio che rimane sullo 0-0 per quattro inning. Parma mette Mirabal in base al 1° (singolo), Paolini e Desimoni al 3° (singolo e base, poi doppio gioco su Koutsoyanopulos). La T&A invece nelle prime tre riprese non ...

Serie B - emozioni da Cesena-Parma : il derby emiliano scatena i bookie : TORINO - La Serie B è quasi pronta a emettere i suoi verdetti. Nella sfida tra cesena e Parma si affronta una squadra alla caccia di punti salvezza, contro una che la lotta per essere promossa ...

Serie B Cesena-Parma - dirige Fourneau. Ternana Unicusano-Palermo : Minelli : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della quarantesima giornata del campionato cadetto, in programma sabato 5 maggio alle ore 15. Due i posticipi: domenica, alle ore 17.30 c'è Cesena-...

Video/ Parma Ternana (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 39^ giornata) : Video Parma Ternana (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, valida nella 39^ giornata della Serie B. Ducali avanti con Ceravolo e Di Gaudio.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:46:00 GMT)

Serie B - vince il Parma. Il Frosinone sorpassa il Palermo. La classifica : La Serie B in campo il 1 maggio: cambiano le posizioni in zona play-off, Parma più vicino alla Serie A

Risultati e classifica Serie B - 39^ giornata : il Parma non sbaglia - il Frosinone all’ultimo respiro - la Salernitana ferma il Perugia [FOTO] : 1/42 Foto LaPresse - Donato Fasano 01 05 2018 Foggia - Italia Sport Calcio Foggia - ...

Serie B : Parma vola - 2/o in solitario : ANSA, - ROMA, 1 MAG - Il Parma non si ferma, batte la Ternana e resta al secondo posto in solitario. La 39/a giornata della Serie B sorride ai ducali che, approfittando della frenata del Palermo nell'...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : scatto Parma - speranza Ascoli! : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite valide per la 39^ giornata. Lotta apertissima nel turno infrasettimanale (1 maggio)(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:39:00 GMT)