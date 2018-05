Serie B | 3 offerte per i diritti televisivi | ecco la decisione dell' Assemblea

Blastingnews

: RT @linkmotorsepoca: Alfa Romeo Giulietta Spider Prima serie passo corto - 1957 - € 107000 Altre offerte su - scuderiagta : RT @linkmotorsepoca: Alfa Romeo Giulietta Spider Prima serie passo corto - 1957 - € 107000 Altre offerte su - Alfaitalia : RT @linkmotorsepoca: Alfa Romeo Giulietta Spider Prima serie passo corto - 1957 - € 107000 Altre offerte su - GanimedeHub : Solo per un periodo di tempo limitato, sono disponibili in offerta una serie di cavi Lightning Amazon Basics certif… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Il campionato diB è ancora in corso, ma i dirigentia Lega B sono già impegnati nella programmazionea prossima stagione. Di certo, c'è tanta attesa nel capire chi riuscirà a spuntarla nella lotta per accaparrarsi itvB nel prossimo triennio. Proprio di questo si è parlato approfonditamente durante l'che si è tenuta in Via Rosellini a Milano e nella quale erano presenti 21 società. Durante l', primaa discussione suitv, il Presidente Mauro Balata ha fatto presente alle società che i olay off e i play out diB saranno caratterizzati da una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la Fondazione Ospedale Bambino Gesù, il più grande centro pediatrico d'Europa....