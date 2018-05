Serie B : 3 offerte per i diritti televisivi - ecco la decisione dell'Assemblea : Il campionato di Serie B è ancora in corso, ma i dirigenti della Lega B sono già impegnati nella programmazione della prossima stagione. Di certo, c'è tanta attesa nel capire chi riuscirà a spuntarla nella lotta per accaparrarsi i diritti tv della Serie B nel prossimo triennio. Proprio di questo si è parlato approfonditamente durante l'Assemblea che si è tenuta in Via Rosellini a Milano e nella quale erano presenti 21 società. Durante ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - annuncio di MediaPro per invito a presentare offerte : In data odierna MediaPro Italia S.r.l. pubblica sul proprio sito (www.MediaProitalia.tv) l'invito a presentare offerte per i Prodotti Audiovisivi del Campionato di Serie A relativo al triennio 2018/2021. Il menzionato invito è riservato, così come previsto dalla normativa applicabile, agli Operatori della Comunicazioni. Si invitano tutti gli Operatori interessati a partecipare alla procedura competitiva e presentare le loro offerte ...

Diritti tv - Mediaset resta interessata alla Serie A : “Valuteremo le offerte di Mediapro” : Tuttavia Mediaset sarebbe pronta anche ad un passo indietro per l'acquisto dei Diritti tv della Serie A, dopo l'accordo con Sky L'articolo Diritti tv, Mediaset resta interessata alla Serie A: “Valuteremo le offerte di Mediapro” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.