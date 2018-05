Serie A | Venezia chiude in testa | Orlandina in A2

Basket - Serie A 2018 : Venezia batte l’Olimpia Milano nell’ultima giornata - ecco tutti i verdetti. Virtus fuori dai playoff - Orlandina in A2 : Nella serata odierna con la 30esima e conclusiva giornata è terminata la stagione regolare del Campionato di Serie A di Basket 2017-2018. Tanti gli scontri diretti in programma e i verdetti da emettere: andiamo a vedere quali sono state le sentenze del campo. Nella sfida più attesa di giornata, l’Umana Reyer Venezia ha conquistato il successo sull’EA7 Armani Milano e il primo posto in classifica al termine della stagione regolare, ...

DIRETTA / Venezia Olimpia Milano (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (basket Serie A1) : DIRETTA Venezia Olimpia Milano, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che al Taliercio decide la vittoria della regular season a favore dell'una o dell'altra(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:59:00 GMT)

Basket - 29a giornata Serie A 2018 : Milano raggiunge Venezia in vetta - Varese si prende i playoff. Che lotta per la salvezza! : Penultima giornata della Serie A. Le lotte per il primo posto, i playoff e la salvezza stanno giungendo al termine ma tutto è ancora in gioco. Mercoledì sera, nell’ultimo turno, sapremo tutti i verdetti definitivi. La vetta della classifica è ancora in discussione. La Reyer Venezia, infatti, è caduta sul campo della VL Pesaro per 77-74. Una vera impresa quella firmata dai marchigiani, che dopo aver sbancato il Forum hanno infilato ...

Basket - Serie A : Venezia cade a Pesaro - Capo d'Orlando cuore d'oro : Il penultimo turno del campionato di Serie A consegna all'ultima giornata, in programma mercoledì 9 un finale da brividi sia nella corsa ai playoff sia in quella per la salvezza. Pesaro-Venezia 77-74 ...

Video/ Venezia Foggia (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 40^ giornata) : Video Venezia Foggia (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nella 40^ giornata della Serie B. I lagunari centrano i play off promozione.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:16:00 GMT)

Risultati e classifica Serie B - 40^ giornata : il Palermo torna a vincere - bene anche il Frosinone - Bari e Venezia show [FOTO] : 1/45 Foto LaPresse/ Anteo Marinoni 05/05/ 2018 Venezia - Italia Sport ...

Basket - 29a giornata SerieA 2018 : Pesaro-Venezia tra salvezza e primato. Il derby Varese-Cremona vale i playoff : Penultimo atto della stagione regolare della SerieA e ancora tutti i verdetti sono da scrivere. Un campo importantissimo di questa domenica sarà quello di Pesaro, dove la Victoria Libertas attende la capolista Reyer Venezia. I marchigiani sperano di bissare il successo ottenuto lo scorso turno contro Milano e nello stesso tempo attendono buone notizie da Capo d’Orlando. Infatti Pesaro potrebbe festeggiare la salvezza con un turno ...