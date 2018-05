Serie A Genoa | Galabinov | «Il nostro tifo? E' come avere un compagno in più in campo»

Serie A Genoa - sfida casalinga contro squadra di rifugiati : GENOVA - Oggi non è stato un lunedì come gli altri per il Genoa: la squadra rossoblu infatti ha disputato un'amichevole contro il Ceis Genova Sport , formazione amatoriale composta di giovani richiedenti asilo, provenienti da diverse nazioni africane. Poca attenzione al risultato, così come per gli schemi e le tattiche. 'Abbiamo la ...

Video/ Genoa Fiorentina (2-3) : highlights e gol della partita (Serie A 36^ giornata) : Video Genoa Fiorentina (2-3): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. I viola espugnano Marassi al termine di una sfida splendida e tengono vive le speranze europee(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:52:00 GMT)

Probabili formazioni Serie A/ Moduli - scelte e dubbi : Genoa senza Diego Laxalt (36^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: le mosse degli allenatori in vista delle partite della 36^ giornata del campionato. Allegri senza Pjanic, squalificato dal giudice sportivo.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 13:41:00 GMT)

Serie A Genoa - Ballardini : «La Fiorentina ha motivazioni fortissime - la temo» : GENOVA - Esordisce così Davide Ballardini prima della sfida tra il suo Genoa e la Fiorentina : 'Temo la Viola perché è in grande condizione, hanno giocatori importanti e motivazioni fortissime'. Sul ...

Serie A Fiorentina - Thereau : «Contro il Genoa sappiamo cosa ci aspetta» : FIRENZE - Dopo il colpo contro il Napoli, la Fiorentina è rimasta attaccata al treno europeo. Cyril Thereau vuole centrare l'obiettivo e l'ha confermato a margine di una sessione di autografi presso ...

Serie A Genoa a riposo. Terapie per Laxalt e Veloso : GENOVA - Il Genoa è a riposo: gli allenamenti della squadra rossoblù riprenderanno nel pomeriggio di domani quando i giocatori si ritroveranno a Pegli per una seduta pomeridiana il cui inizio è stato ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Poco squadra all'inizio...» : BERGAMO - Il Genoa di Davide Ballardini esce con le ossa rotte dall'Atleti Azzurri d'Italia. Ecco il pensiero del tecnico rossoblù: "Nel primo tempo, dato che eravamo poco motivati, siamo stati poco ...

Serie A - il Milan vince 2-1 a Bologna. L'Atalanta ne fa tre al Genoa - ok la Samp : Dopo le vittorie di Roma e Juventus contro Chievo Verona e Inter, la 35esima giornata di Serie A è proseguita con l'anticipo dell'ora di pranzo tra il Crotone di Zenga e il Sassuolo di Iachini che ha visto vincere i calabresi per 4-1 grazie alle doppiette di Trotta e Simy. Nel pomeriggio si sono giocate altre cinque partite che hanno visto il Milan di Gattuso espugnare per 2-1 il campo del Bologna di Roberto Donadoni: i gol portano la firma di ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Atalanta forte : è uno stimolo in più» : GENOVA - " Ora affrontiamo l' Atalanta in trasferta, ci confrontiamo con una realtà europea. Siamo curiosi e stimolati " . Il tecnico del Genoa , Davide Ballardini , analizza la situazione del Grifone ...

Video/ Genoa Verona - 3-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 34giornata - : Video Genoa Verona , 3-1, highlights e gol della partita valida nella 34giornata della Serie A. Tre punti comodi per il grifoni, padroni di casa.

Il Genoa si assicura la permanenza in Serie A : Festa a Genova. Il Genoa ha vinto 3-1 contro il Verona nel monday night della giornata 34 di Serie A.