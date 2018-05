Serie A Cagliari | la società valuta il rientro di Joao Pedro

VIDEO / Cagliari-Roma - 0-1 - : highlights e gol. I sardi protestano : perché niente Var? - Serie A 36giornata - : VIDEO Cagliari Roma , 0-1, : highlights e gol della partita di Serie A per la 36giornata. Le immagini salienti della sfida alla Sardegna Arena.

PAGELLE / Cagliari-Roma (0-1). Fantacalcio - i voti : Alisson migliore in campo (Serie A 36^ giornata) : PAGELLE Cagliari Roma (0-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 36^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori: Alisson in evidenza (6 maggio)(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:31:00 GMT)

Serie A Cagliari-Roma 0-1 - il tabellino : CAGLIARI - La Roma batte il Cagliari con il punteggio di 1-0 nella gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Under realizza il gol decisivo nel primo tempo. Cagliari-Roma 0-1: NUMERI E ...

Serie A 2018 - Cagliari-Roma 0-1 : decide Under - giallorossi verso la Champions League - sardi a rischio retrocessione : La Roma ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel posticipo della 36^ giornata di Serie A e ha rafforzato il terzo posto in classifica: ora i giallorossi hanno due punti di vantaggio sulla Lazio e quattro sull’Inter. La qualificazione alla prossima Champions League sembra essere davvero a un passo ma occorrerà uno sforzo nelle prossime due partite, a cominciare dal difficile match del prossimo weekend contro la Juventus. A decidere ...

Video Gol Cagliari-Roma 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 06-05-2018 : Risultato Finale Cagliari-Roma 0-1: Cronaca e Video Gol Under 36° Giornata Serie A 06 Maggio 2018. Finisce 0-1 il posticipo della 36° giornata di Seria A Cagliari-Roma. La squadra di Di Francesco resiste sotto i colpi di una Sardegna Arena infuocata, che trascina col tifo i suoi begnamini fino all’ultimo respiro. Nel primo tempo la Roma capitalizza il vantaggio con il minor sforzo possinbile. Bastano infatti appena due fiammate alla ...

Serie A Cagliari-Roma - formazioni ufficiali e tempo reale alle 20.45. Dove vederla in tv : TV : Sky Sport 1, Sky Calcio 1, Premium Sport. Tags: Diretta , Cagliari , Roma Tutte le notizie di Serie A

Probabili formazioni/ Cagliari Roma : quote - le ultime novità live (Serie A 36^ giornata) : Probabili formazioni Cagliari Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Giallorossi ancora senza Perotti e con il dubbo Strootman, squalificato l'ex Castan(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 10:22:00 GMT)

Serie A Cagliari - Lopez : «Non possiamo regalare punti alla Roma» : Cagliari - "Domani ci aspetta una gara difficilissima ma attraverso la prestazione possiamo arrivare ai tre punti" afferma l'allenatore del Cagliari Diego Lopez alla vigilia della sfida casalinga con ...