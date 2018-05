Sergio Mattarella | il retroscena | mollato dai professori e salvato da Silvio Berlusconi

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'incontro a Montecitorio : chiedono a Sergio Mattarella 24 ore per un governo politico : A quattro ore dalla scadenza dell'ultimatum posto da Sergio Mattarella - fissato alle 17 di oggi, presunta deadline per la formazione di un governo politico - indiscrezioni hanno riferito di un ...

Sergio Mattarella - l'ultimatum segreto a Lega e M5s : c'è tempo fino alle 17 di oggi : Una giornata decisiva, per le sorti del governo e della legislatura che potrebbe essere la più breve nella storia repubblicana. Ufficialmente, Sergio Mattarella non ha posto ultimatum. Anzi, ha ...

Sergio Mattarella - l'idea del ticket per il governo neutrale : Elisabetta Belloni insieme a... : Al Quirinale regna la discrezione massima sulle nomine che Sergio Mattarella si appresta a fare per il suo governo neutrale. Ma secondo le prima indiscrezioni, la guida dell'esecutivo potrebbe cadere ...

Matteo Salvini - perché Sergio Mattarella non gli ha dato l'incarico : posizioni pro-Siria e gestione del prossimo voto : La prima, e più nota : le posizioni pro-Siria e dunque contro la Nato in un delicato momento di politica estera.

Sergio Mattarella riceve Milan e Juventus al Quirinale : "L'arbitro non si nota se i giocatori sono corretti" : Un buon arbitro spera sempre di non essere notato e può non essere notato se i giocatori sono corretti. Sergio Mattarella riceve le due squadre finaliste di Coppa Italia, Milan e Juventus, e rivolge a loro un discorso sulla correttezza del comportamento di chi fa sport. Poi ricorda di essersi paragonato a un arbitro nel discorso di insediamento, nel 2015."I vostri discorsi - ha detto il capo dello Stato a Buffon e Bonucci - mi hanno fatto ...

Sergio Mattarella : "Arbitro non si nota se protagonisti fanno bene" : Non sono certo ore facili quelle che sta attraversando il Capo dello Stato , Sergio Mattarella . Il presidente della Repubblica di fatto deve fare i conti con un'intesa mancata per la formazione di un ...

Crollo in Borsa - spread alle stelle : vendetta dei mercati dopo il no a Sergio Mattarella : La Borsa di Milano è la peggiore tra quelle europee. Appesantita dall' ipotesi di un ritorno al voto alla luce dello stallo nella formazione di un governo Piazza Affari cede il 2,2% a 24 mila punti. ...

Sergio Mattarella : non c'è più tempo - parte un governo neutrale Video : Nella lunga giornata di lunedì hanno avuto luogo le consultazioni al Quirinale durante le quali Mattarella ha incontrato le varie forze politiche: prima Di Maio, poi Salvini, Meloni e Berlusconi, il Pd con Martina ed infine gli altri partiti ti da Fico e dalla Casellati. A fine giornata raccogliamo, dalle parole del capo dello stato, una sicurezza: partira' un governo di tregua [Video], soluzione che ribolliva in pentola da tutta la settimana, ...

Sergio Mattarella : non c'è più tempo - parte un governo neutrale : Nella lunga giornata di lunedì hanno avuto luogo le consultazioni al Quirinale durante le quali Mattarella ha incontrato le varie forze politiche: prima Di Maio, poi Salvini, Meloni e Berlusconi, il Pd con Martina ed infine gli altri partiti seguiti da Fico e dalla Casellati. A fine giornata raccogliamo, dalle parole del capo dello stato, una sicurezza: partirà un governo di tregua, soluzione che ribolliva in pentola da tutta la settimana, dalla ...

Sergio Mattarella - l'ultima indiscrezione : Elisabetta Belloni premier - il clone della Mogherini tutt'altro che neutrale : E ora? Che nome farà Sergio Mattarella per il 'governo neutrale' destinato a schiantarsi a tempo record dopo i secchi 'no' di Matteo Salvini e Luigi Di Maio ? Il toto-premier impazza, i nomi sul ...

Sergio Mattarella potrebbe giocare la 'carta rosa' per il suo governo : in pole per la premiership Elisabetta Belloni o Marta Cartabia : Sergio Mattarella sarebbe pronto a giocare la 'carta rosa' per la premiership del suo governo neutrale, annunciato oggi dopo l'ennesimo giro di consultazioni con i partiti. Una scelta evidentemente inedita nella storia della Repubblica, tesa a convincere i partiti a non buttare a mare il voto espresso dagli italiani il 4 marzo. Premier donna, dunque. Chi? In lizza, ci sarebbe anche Elisabetta Belloni, romana, 60 anni, prima donna segretario ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - asse contro il governo neutrale : no a Sergio Mattarella - 'voto subito' : Il 'governo neutrale' proposto da Sergio Mattarella ? Un immediato disastro: al vaffa del presidente, i partiti rispondono con un altro vaffa. In primis Giorgia Meloni , contraria ad 'esperimenti da ...

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Sergio Mattarella : 'No ai governi nati in laboratorio' : 'All'Italia non serve un governo neutrale ma un governo capace di schierarsi con gli italiani', dichiara Giorgia Meloni , che commenta a caldo le dichiarazioni di Sergio Mattarella al termine delle ...

Sergio Mattarella - gira una voce : chi può diventare premier - uno scenario horror : Nei Palazzi romani gira una voce: Romano Prodi premier, di nuovo. I boatos valgono fino a un certo punto, perché l'attualità di queste ultime ore rischia di cancellare il tam tam di giorni interi e ...