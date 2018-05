Secondo Vettel la Ferrari può vincere a Barcellona

F1 - Gp Azerbaigian vince Hamilton - Raikkonen Secondo. Rimpianto Vettel - è quarto : BAKU - LLewis Hamilton vince il GP dell'Azerbaijan e diventa il nuovo leader della classifica piloti con 4 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, alla fine solo quarto dietro alla Force India di ...

Formula 1 - qualifiche del Gp di Baku : la Ferrari di Sebastian Vettel partirà in pole. Hamilton Secondo - poi Bottas : Per la terza volta di fila, Sebastian Vettel partirà in pole position. Il pilota tedesco della Ferrari si è aggiudicato il primo posto nelle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1’41”498 Vettel ha preceduto di 179 millesimi l’inglese Lewis Hamilton. Terza la Mercedes di Valtteri Bottas. Poi Ricciardo e Verstappen. La Rossa di Kimi Raikkonen partirà invece ...

GP Cina F1 2018 : sorpresa Ricciardo! Bottas Secondo - Vettel speronato. : Daniel Ricciardo ha vinto il GP della Cina al termine di una gara rocambolesca, ravvivata dalla safety car entrata dopo il contatto fratricida tra Hartley e Gasly in curva 14. secondo posto per Bottas, leader fino al contatto tra le due Toro Rosso, terzo Raikkonen che prima ha subito la chiusura di Vettel al via, poi è stato penalizzato dalla strategia. Il leader del mondiale è giunto al traguardo ottavo dopo esser stato speronato in curva 14 ...

F1 - Gp Cina : vince Ricciardo - Bottas Secondo davanti a Raikkonen. Vettel solo ottavo : Subito ai piedi del podio, si è classificato al quarto posto il campione del mondo Lewis Hamilton, con la Mercedes, grazie ad una penalità di 10 secondi inflitta all'olandese della Red Bull Max ...

Formula 1 - Gp Cina : prima fila alla Ferrari. Vettel in pole - Secondo Raikkonen. Dietro le Mercedes con Bottas e Hamilton : Gran premio a tinte rosse, quello di Shanghai. All’ultimo giro delle qualifiche Sebastian Vettel strappa la 52esima pole position della sua carriera. Segue il compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Come in Bahrain, la Ferrari conquista la prima fila. E grazie al pilota tedesco segna un nuovo traguardo: il Cavallino non partiva dal primo posto in Cina dal 2004, quando a guidare la Rossa c’era Rubens Barrichello. Alle spalle delle ...

F1 Cina - Libere 3 : Vettel vola - Secondo tempo per Raikkonen : SHANGAI - Vettel e Raikkonen davanti a tutti nelle Libere 3. La Ferrari è apparsa la più in palla anche in Cina, dove tra poco si disputeranno le qualifiche del Gran Premio sul circuito di Shangai, la ...

F1 Bahrain - trionfo di Vettel : Secondo successo per il pilota Ferrari : SAKHIR - Vettel trionfa in Bahrain nonostante gli ultimi giri di sofferenza per gli attacchi di Bottas della Mercedes. Il pilota tedesco ha sempre mantenuto la prima posizione ma la Ferrari ha scelto ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Kimi Raikkonen vola davanti a Vettel - Mercedes a mezzo Secondo - Red Bull più indietro : Kimi Raikkonen (Ferrari) conferma il suo ottimo avvio di stagione e fa segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrein 2018. Il finlandese, infatti, ha centrato un eccellente 1:29.817 (SuperSoft) precedendo il compagno di scuderia Sebastian Vettel di appena 11 millesimi. Le due “Rosse” sono state le uniche vetture a scendere sotto il muro dell’1:30, lasciando le Mercedes a oltre mezzo ...

Formula 1 : Vettel vince il Gp d'Australia - Hamilton Secondo - : Sul circuito di Melbourne, nella prima prova del Mondiale 2018, trionfa la Ferrari del pilota tedesco che si piazza davanti al campione del mondo in carica. Terzo posto per l'altra SF71H, condotta da Kimi Raikkonen

F1 - GP Australia 2018 - qualifiche : Hamilton pole da record - Raikkonen Secondo davanti a Vettel : F1, GP Australia 2018 : Le Ferrari si prendono le prime due posizioni delle terze libere, caratterizzate però da condizioni miste. Pochi i piloti a fare il tempo con le slick, tempi poco indicativi ma Rosse che precedono la Red Bull di Verstappen per la prima volta nel weekend. F1, GP Australia 2018. Hamilton subito al comando in Q1. (foto: twitter.com/F1) F1, GP Australia 2018, qualifiche, Q1: Hamilton si rimette davanti ma le Ferrari ...