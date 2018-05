Seconde squadre | Balata risponde a Costacurta | «Certi progetti vanno condivisi»

Serie A - Costacurta : 'Seconde squadre in Lega Pro dalla prossima stagione' : Sì alle seconde squadre, parola di Alessandro Costacurta, che annuncia così a un nuovo grande cambiamento del calcio italiano. Le parole del subcommissario della Figc sono state rilasciate a Rivista ...

Rivoluzione nel calcio italiano - arrivano le Seconde squadre. Billy Costacurta : “I team delle squadre di Serie A giocheranno in Serie C” : Il calcio italiano è atteso da una nuova Rivoluzione: le società che parteciperanno alla Serie A potranno iscrivere le loro seconde squadre al campionato di Serie C. A rivelarlo è stato Alessandro Costacurta, subcommissario della FIGC, in un’intervista rilasciata a Undici: “Ci sarà un bando. I club di Serie A potranno chiedere di entrare e iscrivere il loro secondo team al campionato di Lega Pro: occuperanno i posti dei club che non ...

Gravina : «Seconde squadre? Bisognerebbe iniziare dal 2019-2020» : Il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina ha parlato dopo l'assemblea, dove si è discusso di progettualità, sostenibilità e futuro della categoria. L'articolo Gravina: «Seconde squadre? Bisognerebbe iniziare dal 2019-2020» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Seconde squadre : Malagò ha fretta - la Juve è già pronta : Sono ben 41 , guardando alla stagione in corso, i giocatori bianconeri in prestito e la Uefa - come ha ammesso lo stesso Marotta di recente - ha messo nel mirino la politica delle cessioni temporanee ...

Giovanni Malagò esclusivo : 'Le Seconde squadre presto saranno realtà' : E comunque non dimentichiamoci che i due migliori giocatori al mondo giocano in Spagna '. Non contano anche le condizioni fiscali che la Spagna ha applicato per le società calcistiche? ' Argomento ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : Grecia-Italia 0-3. Azzurre Seconde - ora gli ottavi promozione : L’Italia femminile infila la terza vittoria consecutiva nel Girone F della Second Division dei Mondiali a squadre di Tennistavolo in corso ad Halmstad, in Svezia, e chiude così al secondo posto in classifica, centrando così gli ottavi di finale per la promozione in Championships Division, obiettivo che sembrava utopia dopo le prime due sconfitte. Vittoria doveva essere e vittoria è stata: contro la Grecia le Azzurre si sono imposte per ...

Malagò : «Preoccupato per i diritti tv. Seconde squadre? Ci siamo» : In un'intervista a Sportitalia il presidente del Coni ha parlato della questione diritti Tv, delle Seconde squadre e di uno stadio di proprietà per la Lazio. L'articolo Malagò: «Preoccupato per i diritti tv. Seconde squadre? Ci siamo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fabbricini : “pronti per Seconde squadre ma no passi affrettati” : “Sulle seconde squadre noi saremmo pronti a partire subito: c’è una forte convergenza tra le varie componenti e credo sia un’ottima soluzione, ma non vogliamo fare passi affrettati perché ci sono problemi organizzativi e normativi da superare”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini al termine dell’incontro odierno con le componenti a Roma. “Ho trovato sul tavolo il ...

Figc - Fabbricini risponde a Nicchi : 'Arbitri fuori dalla politica. Puntiamo alle Seconde squadre dal 2018/19' : Vogliamo ricordare al mondo del calcio che il Coni è il faro che indica la strada e ancora più in alto c'è il Cio, a quelle due identità noi facciamo riferimento'. Dall'incontro di oggi, il ...