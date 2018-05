SCUOLA Gli alunni del Nifo di Sessa Aurunca e quelli dello Jommelli di Aversa al

Studente prende a pugni il prof e gli rompe il naso. L'aggressione in una SCUOLA nel centro di Avellino : Ad Avellino uno Studente di 17 anni ha preso a pugni un professore rompendogli il setto nasale. Lo riporta l'Agi, secondo cui il giovane, richiamato dal docente perché stava scorrazzando nel cortile della scuola con il suo motorino, ha fermato il mezzo e si è avvicinato al prof per colpirlo in pieno volto con un pugno. L'aggressione è avvenuta questa mattina all'inizio dell'orario scolastico in un istituto del centro di ...

SCUOLA contro ogni razzismo - via al contest dedicato agli studenti : ... il giorno 1° giugno 2018 , nel corso di una manifestazione pubblica presso la storica sede di palazzo Spada del Consiglio di Stato a Roma, in diretta streaming con i Tribunali Amministrativi ...

SCUOLA : ecco cosa contiene il cedolino speciale di maggio con gli arretrati Video : Ad esclusione dei lavoratori cosiddetti Ministeriali, cioè i dipendenti pubblici del Comparto delle Funzioni Centrali, nessuno ha ancora ricevuto i soldi spettanti per il nuovo contratto. Nessun aumento di stipendio e nessuna erogazione degli arretrati spettanti è stata fatta ne per i lavoratori della Scuola né tantomeno per le Forze dell’Ordine e Forze Armate. In definitiva, molti lavoratori statali sono ancora in attesa di ricevere quanto ...

Monteriggioni - gli studenti a SCUOLA di Medioevo con lo storytelling itinerante : La realizzazione degli spettacoli itineranti è a cura di LaLut, Centro di ricerca e produzione teatrale. Info. Le attività sono gratuite e disponibili solo su prenotazione per gruppi non superiori ai ...

SCUOLA : ecco cosa contiene il cedolino speciale di maggio con gli arretrati : Ad esclusione dei lavoratori cosiddetti Ministeriali, cioè i dipendenti pubblici del Comparto delle Funzioni Centrali, nessuno ha ancora ricevuto i soldi spettanti per il nuovo contratto. Nessun aumento di stipendio e nessuna erogazione degli arretrati spettanti è stata fatta ne per i lavoratori della Scuola né tantomeno per le Forze dell’Ordine e Forze Armate. In definitiva, molti lavoratori statali sono ancora in attesa di ricevere quanto ...

SCUOLA/ A chi tocca educare e perché - la lezione degli Usa all'Italia : E' stato tradotto in italiano un saggio fondamentale (anche per la nostra SCUOLA) di Ashley Roger Berner sul sistema scolastico americano e la libertà di educazione. MAX FERRARIO(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:13:00 GMT)SCUOLA/ Per evitare figli "sdraiati" ci vuole un mamma mongolfiera, di M. FerrarioSCUOLA/ Dsa, Bes, inclusione: la nuova sfida del prof di sostegno, di M. Ferrario

"A SCUOLA non come in spiaggia" I presidi milanesi stilano le regole d'abbigliamento : A Milano, in diversi istituti scolastici, i presidi diramano circolari che contengono regole di abbigliamento severe, per rispettare un "dress code decoroso e adeguato".Capita spesso, infatti, che non appena l'estate inizia a farsi sentire, dietro ai banchi di scuola spuntino minigonne, calzoncini corti ad altezza inguinale, bermuda e magliette che lasciano scoperto l'ombelico. Un'abbigliamento che, numerosi dirigenti scolastici milanesi non ...

Il 6 maggio l'incontro "Famiglia e Vangelo da annunciare - tra i social - la SCUOLA e la politica" : 'Famiglia e Vangelo da annunciare, tra i social, la scuola e la politica', è il tema del prossimo incontro organizzato dall'Arcidiocesi di Corigliano Rossano/Cariati dedicato alle coppie e alle famiglie. l'incontro si terrà oggi pomeriggio, domenica 6 maggio, alle ...

Canosa - 22enne stroncato da un infarto a SCUOLA : era andato a trovare gli ex professori : Tragedia all'interno dell'istituto per i servizi sociali 'Luigi Einaudi': l'intervento con il defibrillatore è stato inutile. Anche la nonna, che lo...

SCUOLA/ Prova di italiano in terza media - riprendiamoci la libertà di sbagliare e di imparare : Tanto si è detto sulle indicazioni del decreto relativo all'esame di terza media. I docenti sono chiamati a scegliere e innovare, lo facciano sul serio. SERENELLA BERTOLI(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Prova di italiano in terza media, un'esperienza di libertà ancora possibile, di E. ValcamonicaSCUOLA/ Esame di terza media, tutte le novità di una riforma scritta con la testa, di R. Paggi

Bullismo a SCUOLA - Zogno : estorsioni e lesioni al compagno/ Magistrato : “16enni arrestati? Meglio prevenzione” : Zogno, Bullismo contro un compagno di classe: minacce, botte ed estorsioni di soldi. Ultime notizie, Bergamo: due 16enni sono stati arrestati per lesioni aggravate(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:32:00 GMT)

Ad Arezzo c'è una SCUOLA che ha deciso di pagare gli studenti più bravi : Un assegno da 100 a 150 euro insieme alla pagella: questa l'iniziativa dell'istituto tecnico di Arezzo 'Buonarroti-Fossombroni' che ha deciso di premiare con una somma in denaro gli studenti più ...

Ad Arezzo c’è una SCUOLA che ha deciso di pagare gli studenti più bravi : Un assegno da 100 a 150 euro insieme alla pagella: questa l’iniziativa dell’istituto tecnico di Arezzo “Buonarroti-Fossombroni” che ha deciso di premiare con una somma in denaro gli studenti più meritevoli. L’appuntamento è fissato per il 19 maggio quando sul palco saliranno 40 brillanti studenti per ritirare il premio. In realtà, per ottenere il bonus non occorre avere una media altissima: si ...

Arriva lo "stipendio" per gli studenti più meritevoli. Ecco l'iniziativa che premia chi prende bei voti a SCUOLA : Soldi agli studenti più bravi, a quelli che sanno comportarsi correttamente in classe, che rispettano il corpo docenti, e che dimostrano di impegnarsi per il raggiungimento di obiettivi specifici. E' ...