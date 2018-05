Scuola | aumenti netti di soli 50 euro Soldi a giugno | prof pronti ai ricorsi

NoiPa - arretrati e aumenti Scuola maggio 2018 : quanto in più di stipendio? Video : E' arrivata direttamente dal portale NoiPa NoiPa.mef.gov l'ufficialita' degli aumenti degli stipendi e degli arretrati derivanti dal rinnovo del contratto scuola da accreditarsi nel cedolino di maggio 2018. Gli arretrati del 2016 e del 2017, nel dettaglio, verranno accreditati mediante cedolino in emissione speciale. Mediamente, gli aumenti lordi di stipendio di 85 euro mensili, si tradurranno in circa 50 euro netti, mentre gli arretrati ...

NoiPa - arretrati e aumenti Scuola maggio 2018 : quanto in più di stipendio? : E' arrivata direttamente dal portale NoiPa (NoiPa.mef.gov) l'ufficialità degli aumenti degli stipendi e degli arretrati derivanti dal rinnovo del contratto scuola da accreditarsi nel cedolino di maggio 2018. Gli arretrati del 2016 e del 2017, nel dettaglio, verranno accreditati mediante cedolino in emissione speciale. Mediamente, gli aumenti lordi di stipendio di 85 euro mensili, si tradurranno in circa 50 euro netti, mentre gli arretrati ...

Scuola : le tabelle per aumenti e arretrati in vista della loro erogazione : E’ stato firmato il 19 aprile il nuovo contratto collettivo del comparto Scuola. Con l’arrivo del nuovo contratto di lavoro, che a dire il vero è già prossimo alla scadenza avendo validità triennale e scadenza il prossimo 31 dicembre, ai lavoratori toccano gli aumenti di stipendio e gli arretrati a partire dal 1° gennaio 2016, cioè dalla decorrenza del nuovo documento. Dopo anni di attesa e di stipendi bloccati il comparto si è dotato di un ...

Arretrati stipendio Scuola e aumenti : quanto prenderanno gli insegnanti : Finalmente tutti gli insegnanti possono venire a conoscenza degli Arretrati per lo stipendio della scuola che spettano loro. È finita l'attesa per sapere nello specifico il periodo in cui riceveranno gli Arretrati sullo stipendio, in seguito alla firma stabilita del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016/2018. La comunicazione relativa agli Arretrati è arrivata direttamente da NoiPA. La novità è molto interessante, perché permette ai ...

Scuola - NoiPa ultime notizie : comunicato ufficiale su applicazione CCNL - arretrati e aumenti stipendi : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha ufficializzato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018: ricordiamo che dall’applicazione del nuovo CCNL dipendeva l’erogazione degli arretrati e dell’aumento degli stipendi per il personale scolastico. A questo proposito, NoiPa ha provveduto ad emettere un comunicato ufficiale attraverso il quale si ...

Scuola - contratto : a maggio gli arretrati - a giugno gli aumenti : ... che dovrebbero ricevere un aumento mensile lordo di 350 euro da qui al 2020 ma sono ancora in attesa dell'atto di indirizzo del Ministero dell'Economia che, con tutta probabilità, sarà il nuovo ...

NoiPA - stipendi personale Scuola : aumenti in arrivo da maggio Video : La firma definitiva sul rinnovo del contratto per il personale della #scuola è arrivata nella giornata di ieri, giovedì 19 aprile. Si sbloccano, dunque, gli aumenti e arretrati fissati dall'accordo. Essi verranno accreditati negli stipendi del mese di maggio. Di recente, #NoiPA aveva sottolineato come nel cedolino di aprile [Video] non fosse previsto né l'aumento medio né il riconoscimento degli arretrati, dal momento che si attendeva ...