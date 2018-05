Scossa di terremoto magnitudo 6 2 in Papua Nuova Guinea

Forte Scossa di terremoto in Tajikistan [DATI] : Un Forte terremoto di magnitudo Mwp 6.3 si è verificato in Tajikistan alle 12:41:43 ora italiana, 15:41:43 ora locale, ad una profondità di 77 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Forte scossa di terremoto in Tajikistan [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.