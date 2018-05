Scossa di terremoto avvertita a Catanzaro DATI e MAPPE

Terremoto Centro Italia : forte Scossa ad Ascoli Piceno Video : Una scossa di Terremoto , di magnitudo pari a 3.2 della scala Richter ha colpito la provincia di Ascoli Piceno , alle 18:24 ora Italia na. Secondo quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epi Centro a solo 2 chilometri da Appignano del Tronto e 3 chilometri da Castorano. Dai dati raccolti in fase preliminare sembra che l'ipo Centro dell'evento sia stato individuato a circa 28 chilometri ...

Terremoto Centro Italia : forte Scossa ad Ascoli Piceno : Una scossa di Terremoto , di magnitudo pari a 3.2 della scala Richter ha colpito la provincia di Ascoli Piceno , alle 18:24 (ora Italia na). Secondo quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epi Centro a solo 2 chilometri da Appignano del Tronto e 3 chilometri da Castorano. Dai dati raccolti in fase preliminare sembra che l'ipo Centro dell'evento sia stato individuato a circa 28 ...

Forte Scossa di terremoto nell'Ascolano Non si registrano feriti o danni : Aggiornamento 20.08 - L’Ingv aveva già registrato due scosse di terremoto nelle Marche questa notte, all’1:27 e all’1:30 nella zona di Pieve Torina (Macerata), scosse di magnitudo 2.5 con ipocentro a 7 e a 8 km di profondità. Dopo la scossa di terremoto delle 18.24 di oggi. di magnitudo 3.2, con epicentro a 2 km da Appignano del Tronto (Ascoli Piceno), alle 19.19 un’altra scossa di magnitudo 2.1 è stata rilevata nell’area di Muccia, ...

Forte Scossa di terremoto nell'Ascolano : Aggiornamento 19.55 - La scossa di terremoto di magnitudo 3.2 di oggi nell'Ascolano è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 18.24 ed è stata avvertita distintamente in tutta la Vallata del Tronto fino ad Ascoli Piceno. In particolare i comuni che hanno sentito di più la scossa oltre ad Appignano del Tronto, distante appena 2 km dall'epicentro, sono i vicini Castel di Lama, Castorano, Offida e Colli ...

Scossa di terremoto magnitudo 4.5 fa tremare la California : Una Scossa di terremoto magnitudo 4.5 è stata registrata in California alle 11:49 UTC dall’Istituto Geofisico statunitense USGS. L’epicentro è stato localizzato a circa 11 km nord da Cabazon, a 13.8 km di profondità. Non si hanno al momento notizie di danno a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 4.5 fa tremare la California sembra essere il primo su Meteo Web.

Polonia : dispersi sette minatori dopo una Scossa di terremoto : sette minatori risultano dispersi dopo una forte scossa di terremoto nella regione Silesia, nel Sud della Polonia. Il terremoto, di cui non si conoscono ancora le cause, è stato avvertito attorno alle 11 alla miniera Zofiowka, circa 900 metri di profondità, e tutti gli altri minatori sono stati tratti in salvi, stando a quanto riferito dalla portavoce dell’Ufficio polacco della miniere, Anna Swiniarska-Tadla. L'articolo Polonia: dispersi ...