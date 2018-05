Scopre che la figlia è lesbica | incolpa l' Università

Blastingnews

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Nel 2018, per un genitore, può ancora risultare molto difficile accettare l'omosessualità di un proprio figlio. Purtroppo, soprattutto in Italia, nonostante le leggi vadano finalmente in una direzione 'gay friendly', su certi temi si cela ancora il temibile spettro dell'ignoranza e dell'arretratezza culturale e soprattutto mentale. È ciò che è successo in Friuli, dove un padre, venendo a conoscenza della reale sessualità di sua, ha pesantemente attaccato l'degli Studi di Udine. La vicenda Tutto è nato dal momento in cui, un padre di una giovane studentessa, ha scoperto che la persona con la quale lasi stava frequentando, non era di sesso maschile. Considerandosi un cattolico d'altri tempi, l'uomo non ha potuto accettare l'orientamento sessuale della ragazza e, su tutte le furie, è andato immediatamente alla ricerca del colpevole di quella situazione per lui ...