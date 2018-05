Scoperta la truffa svuota conti correnti | ecco i nomi delle banche colpite

Blastingnews

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Paura per una nuova strategia criminale che riesce are itramite web e che ha fatto gia' parecchie vittime anche in Italia. Il suo nome è “man in the middle”, unaonline che ha colpito moltisti di grandi gruppi bancari della penisola. In particolare, i cyber criminali agiscono violando il sistema di posta certificata, ovvero le Pec degli istituti bancari che vogliono colpire, modificandole a proprio piacimento e intromettendosi nella comunicazione tra istituti bancari e clienti. Le somme rubate a ignare vittime sono state registrate sia al nord che al sud, con cifre che si aggirano intorno ai 40 mila euro. Lache: come funziona il 'man in the middle' Il nome “man in the middle” VIDEO è dovuto al fatto che il cyber criminale si intromette nelle azioni poste in essere tra il cliente che gestisce il conto ...