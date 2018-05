Scala | applausi all' Aida omaggio a Zeffirelli per i 95 anni

Roberto Bolle incanta la Scala di Milano sulle note del Bolero di Ravel : per lui 10 minuti di applausi : Un quarto d'ora di danza sensuale seguita, alla fine, da oltre 10 minuti di ovazioni, per Roberto Bolle che stasera alla Scala si è esibito in uno degli spettacoli più attesi della stagione scaligera, il Bolero di Maurice Ravel, nella coreografia capolavoro del 1961 di Maurice Bejart."Ballarlo era il mio sogno da sempre", aveva ripetuto l'etoile nelle settimane scorse. E Bolle, 43 anni tra due settimane, ha davvero trascinato in ...