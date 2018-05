Santoro si candida per il cda Rai e riporta in tv il caso Moro

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Un programma su Aldoe la propriatura per il cda della Rai: Micheleha le idee chiare sui suoi prossimi obiettivi. Durante la presentazione di M, la sua prossima fatica televisiva dal 10 maggio su Rai 3, il giornalista ha infatti annunciato che invierà il suo “curriculum” a palazzo Madama e a Montecitorio, “visto che la Rai ha potenzialità enormi, ma il contesto editoriale attuale è inadeguato”. Le due Camere di fatto dovranno scegliere quattro componenti del Cda di viale Mazzini come prevede la nuova legge. Michelesial Cda Rai Il giornalista e conduttore è stato molto chiaro: “Anche se magari non mi sceglieranno mai – ha detto – li costringerò comunque ad aprire un dibattito per scegliere una persona diversa da me e dalle mie idee. Io ho un programma preciso per la Rai”. E la sua to do list è già ...