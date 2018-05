Sana Cheema | autopsia sul corpo della 25enne morta in Pakistan | “Osso del collo rotto E’

Sana Cheema è stata strangolata. I risultati dell'autopsia sulla ragazza uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato : Sana Cheema, la giovane italo-pachistana morta il 24 aprile in Pakistan in una vicenda di sospetto 'delitto d'onorè, è stata strangolata secondo i risultati dell'autopsia realizzata dal Laboratorio forense del Punjab.L'autopsia, rivela il rapporto di cui l'ANSA ha ricevuto un estratto, mostra che "l'osso del collo è stato rotto", indizio che orienta verso un decesso per strangolamento.La ragazza, che viveva a Brescia, ...

Da Hina a Sana Cheema - il no al matrimonio forzato che uccide. Ecco il “servizio segreto” che salva le ragazze : Sono dodici mesi che Shaheen non esiste più. Non c’è a casa, non c’è a scuola. Non la incontri mentre passeggia con la mamma. Se la chiami risponde una voce registrata: il numero è bloccato. Non c’è su Facebook, non ha una mail e il medico assicura che non risulta in nessun ospedale. Shaheen ora si chiama Jasmine e, seduta nel salotto di un luogo segreto nel Sud Italia, racconta a bassa voce di come è morta. Straniera cresciuta in Italia, ...

