San Donato | pioggia di insulti su Fb al capogruppo del Partito Democratico

Afghanistan : kamikaze contro donatori Sangue - muore solo lui : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

San Donato di Lecce. Cavallo imbizzarrito morto Luigi Mariano : E’ morto a 70 anni nelle campagne tra Lequile e San Donato di Lecce, non lontano dallo scorrimento veloce che

Shannen Doherty torna in sala operatoria : “Ringrazio tutti coloro che mi hanno donato il Sangue” : Shannen Doherty torna in sala operatoria. L'amata Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 è pronta a lottare ancora e se nei giorni scorsi era apparsa sui social sorridente e in ripresa dopo la chemio, oggi torna a parlare della sua salute e di un nuovo intervento che la attendere. La sua lotta contro il cancro continua ma senza mai mettere da parte la voglia di vivere e il sorriso e poco fa lei stessa, sui social, ha annunciato il suo ritorno in ...

Frosinone - a San Donato Val di Comino alla scoperta delle acque sotterranee : convegno e viaggio nella storia : ... ideatrice del progetto sportivo-culturale 2018 la 'Via dell'acqua tra Sport e Cultura', con patrocinio dellUnesco, che si terrà domani, sabato 28 aprile, alle 18, a San Donato Val di Comino, presso ...

Truffa sui farmaci - ipotesi costi gonfiati : oltre dieci indagati a Milano anche due dirigenti del gruppo San Donato : Dopo le perquisizioni in Regione Lombardia viene a galla la nuova inchiesta. Al centro i farmaci 'File F', quelli acquistati dagli ospedali e poi rimborsati...

Malasanità - parrucchiera di San Donato Milanese racconta : «Io operata dai primari delle tangenti - ora sono invalida al 100%» : Sabrina Toso, 52 anni, di San Donato Milanese. Lei è stata operata sia al Pini da Calori che al Galeazzi da Romanò, i due primari arrestati per tangenti. Com?è...

50 arresti cardiaci in 6 giorni : donna operata a San Donato sopravvive : ... madre di una bellissima bambina di appena tre mesi, ad un passo dalla morte: in bilico tra quella che è la sua vita ed il totale abbandono "all'altro mondo". La donna è stata trasportata con urgenza ...

Pompiere morto nel rogo di San Donato - il capo dei vigili del Fuoco : "Gli dedichiamo una caserma" : "E' stato un tragico incidente", ha commentato Gioacchino Giorni dopo aver incontrato il personale della caserma dove prestava servizio Pinuccio La Vigna

INCENDIO San Donato MILANESE : VIGILE DEL FUOCO MORTO/ Ipotesi cortocircuito : “No tracce incendio doloso” : San DONATO MILANESE, VIGILE del FUOCO muore in capannone in fiamme: pompiere schiacciato dal crollo del tetto. Un incendio è divampato in un’azienda di vendita di detersivi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:47:00 GMT)

Incendio a San Donato Milanese - il sindaco : nessun pericolo per la qualità dell’aria : A seguito dell’Incendio scoppiato in un capannone a San Donato Milanese, che ha provocato la morte di un vigile del fuoco, il sindaco della cittadina ha reso noto che “sia stanotte le analisi dei vigili del fuoco che stamattina quelle dell’Arpa hanno mostrato che non ci sono pericoli” in riferimento alla qualità dell’aria. Il primo cittadino ha raccontato che era appena giunto sul posto “alle 21.50 quando è ...

Incendio a San Donato Milanese - muore un vigile del fuoco : il cordoglio dei colleghi e di Fontana : «Domato l'Incendio a San Donato Milanese, in corso le ultime operazioni per il completo spegnimento. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si stringe alla famiglia di Pinuccio La Vigna, il vigile ...

Vigile del fuoco morto a San Donato Milanese : inchiesta per omicidio e incendio colposi : La Procura di Milano ha aperto una indagine a carico di ignoti per l’incendio divampato ieri sera a San Donato Milanese, in un’azienda specializzata nella vendita di detersivi: l’inchiesta è per omicidio colposo e incendio colposo. L’indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Francesco Ciardi che hanno immediatamente posto sotto sequestro il capannone per consentire ai vigili del fuoco di ...

Incendio San Donato Milanese nel capannone Rykem/ Vigile del fuoco morto nell'azienda di detersivi : San Donato Milanese, Vigile del fuoco muore in capannone in fiamme: pompiere schiacciato dal crollo del tetto. Un Incendio è divampato in un’azienda di vendita di detersivi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:23:00 GMT)

Milano : cordoglio Fontana per vigile fuoco morto a San Donato : Milano, 7 apr. (AdnKronos) - Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a nome dell'intera giunta regionale ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia di Pinuccio La Vigna, il volontario dei vigili del fuoco di 48 anni, originario di Campobasso, morto schiacciato dal crollo del tetto di