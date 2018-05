Sampdoria | il punto sulle uscite | ecco gli eventuali sostituti

calciomercato

: @DiegoAtzeni @CagliariCalcio Qualcuno che ragiona, i punto bisognava farli due domeniche fa contro la Sampdoria in caduta libera.. - loria_davide : @DiegoAtzeni @CagliariCalcio Qualcuno che ragiona, i punto bisognava farli due domeniche fa contro la Sampdoria in caduta libera.. - andrewmcgiven : @Samp46Doria @sampdoria O limiti di un mister con delle grosse lacune dal punto di vista di interpretazione tattich… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) ... si stanno muovendo in maniera piuttosto decisa l'Inter e la Roma, ma anche in Liga al Siviglia e in Premier League, con il Newcastle che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe tornare alla carica ...