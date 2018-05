Sampdoria | a centrocampo idea Romulo

calciomercato

: RT @primocanale: Sampdoria, idea per il centrocampo del futuro: piace Guilherme del Benevento - ChrisLamardo : RT @primocanale: Sampdoria, idea per il centrocampo del futuro: piace Guilherme del Benevento - 1canalesport : Sampdoria, idea per il centrocampo del futuro: piace Guilherme del Benevento -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , il Verona retrocesso in Serie B sarebbe disposto a cedere il calciatore , in scadenza nel 2019, per circa 3-4 milioni di euro. La...