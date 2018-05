Salvini | ' Sarebbe un onore guidare il Paese | si chiuda velocemente'

Salvini : governo Pd-M5S?Sarebbe surreale : 16.32 "In questo momento stiamo parlando del surreale, che è questo raccapricciante governo Pd-5 Stelle". Lo afferma il leader della Lega, Salvini. "Quando avranno finito con questa presa in giro nei confronti degli italiani, perché di questo si tratta, perché un governo senza la Lega e il centrodestra non è un governo che rappresenta gli italiani, io ci sono". A differenza di altri, sottolinea Salvini, "non chiudo la porta a nessuno". E ...

Matteo Salvini - perché un governo M5s - Pd sarebbe la sua più grande fortuna : La strada per un governo a guida del Movimento Cinque stelle con il sostegno del Partito democratico sembra ormai spianata. Dal fronte grillino, lo stesso Luigi Di Maio ha fatto capire chiaro e tondo ...

Salvini : rompere centrodestra sarebbe tradire voto italiani : Roma, 17 apr. , askanews, Matteo Salvini non lascerà la coalizione di centrodestra per un governo con il M5s perché non intende 'tradire il voto degli italiani'. Il leader della Lega lo ha detto in ...

Deportate ad Auschwitz contro Salvini : "Sarebbe una catastrofe" : In una intervista all'Agi, le sorelle Bucci non si tirano indietro e non si esimono dall'analizzare la situazione politica italiano. Secondo le sopravvissute, non solo in Italia ma anche in più parti ...

Giornata internazionale dei rom - Salvini : "Sarebbe una festa se rubassero meno" : L'8 aprile si celebra la Giornata internazionale del popolo rom e sinto. Dalla Fondazione Migrantes alla comunità Sant'Egidio hanno tutti chiesto alla politica italiana un maggiore impegno per favorire l'integrazione dei nomadi. Prima del Regina Coeli, in piazza San Pietro, papa Francesco ha invitato a 'favorire la cultura dell'incontro' e a evitare ...

Salvini : essere premier sarebbe onore - ma non sarò io il problema : Roma, 26 mar. , askanews, - "Salvini premier per me sarebbe un onore, però pur di portare avanti il programma e cambiare questo Paese, il problema non sono io. Io mi metto a disposizione, se mi ...

Salvini : «Io premier? Pronto - ma non è “o io o la morte”» Berlusconi : «Governo Lega e M5S sarebbe un ircocervo» : Il segretario della Lega Pronto anche a diventare «solo» ministro. Il governo con i 5Stelle non sarebbe un’assurdità, come dice Berlusconi: «Parliamo del programma e vediamo in Parlamento chi ci sta»

Berlusconi : Salvini premier. governo Lega-M5s sarebbe assurdo : Roma, 26 mar. , askanews, Matteo Salvini 'ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo governo'. Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in una intervista al Corriere della ...

Camere - rottura Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini - ok di Di Maio. Ma lei sarebbe pronta a rinunciare : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

[Il retroscena] Giulia Bongiorno premier. Stimata dai 5Stelle sarebbe il primo presidente donna della storia. Ecco il piano di Salvini : RiEccola. Dopo cinque anni fuori dalle aule parlamentari ma dentro quelle dei tribunali, Giulia Bongiorno è ritornata. Se nella legislatura 2008 - 2013 sedeva alla Camera e aveva seguito Gianfranco ...