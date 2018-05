Salvini | Proverò fino all' ultimo ad evitare un governo neutrale

Di Maio : 'Berlusconi è il meno responsabile'. Salvini : 'ci proverò fino all'ultimo' : Di fronte alla decisione di Mattarella di dare vita ad un governo neutro i due leader rimangono fermi sulle loro posizioni. Mattarella: 'A volte gli interessi del paese sono neutrali' - Ormai è fuoco ...

Mattarella : distinguere bene comune da interessi di parte. Salvini : ci proverò fino all'ultimo : Il capo dello Stato dice no al voto a giugno, chiesto da Di Maio. E ritiene suo dovere costituzionale fare di tutto per dare un governo al Paese. Ma il leader della Lega rilancia: governo con M5s o ritorno alle urne