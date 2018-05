Salvini | Proo fino all' ultimo a evitare governo neutrale

blogo

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Matteovuole provare a scongiurare a tutti i costi l’ipotesi di un” scelto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il leader della Lega è stato stamane ospite di Circo Massimo su Radio Capital: alle 17 scadrà l’ultimatum del Colle ai partiti, dopodiché dovrebbe essere indicato il premier incaricato per la formazione del nuovo, ma anche gli altri attori in gioco, soprattutto Luigi Di Maio, hanno dunque poche ore per sbloccare una situazione che si trova ormai in stallo da più di due mesi."Io,all'minuto, ci provo", insiste il leader della coalizione di centrodestra, che però lascia intendere che la situazione potrebbe essere sbloccata solo da Forza Italia: Silvio Berlusconi dovrebbe sostanzialmente fare un passo “di lato” per via del veto del Movimento 5 Stelle. L’alternativa gradita, pur senza “forzare”, sarebbe ...