Salvini | L' incarico spettava a me Non rompo con Berlusconi

Governo : Salvini - incarico spettava a me ma non rompo con Berlusconi : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – “Io continuo a coltivare la piccola speranza che tutti, e mi riferisco ai leader di M5S e Forza Italia, facciano un passo di lato e si arrivi a un Governo serio e non finto”. Per Matteo Salvini, intervistato da Il Messaggero, ci sono solo “due cose serie” da fare: o un Governo del centrodestra con i Cinque stelle, oppure un Governo del centrodestra. Mentre l’esecutivo neutrale voluto ...

Governo : Salvini - incarico spettava a me ma non rompo con Berlusconi : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – “Io continuo a coltivare la piccola speranza che tutti, e mi riferisco ai leader di M5S e Forza Italia, facciano un passo di lato e si arrivi a un Governo serio e non finto”. Per Matteo Salvini, intervistato da Il Messaggero, ci sono solo “due cose serie” da fare: o un Governo del centrodestra con i Cinque stelle, oppure un Governo del centrodestra. Mentre l’esecutivo neutrale voluto ...

Matteo Salvini - perché Sergio Mattarella non gli ha dato l'incarico : posizioni pro-Siria e gestione del prossimo voto : La prima, e più nota : le posizioni pro-Siria e dunque contro la Nato in un delicato momento di politica estera.

Salvini : 'L'incarico spettava a me - ma non rompo con Silvio' : Onorevole Salvini, sono ore febbrili: sta nascendo il governo neutrale di Mattarella o quello di centrodestra? 'Non ho sentito nessuno. Né Berlusconi né Di Maio né il Quirinale. Io continuo a ...

Governo - Salvini : “Spero ci sia novità per dare vita all’incarico che ho chiesto a Mattarella. Sennò d’accordo col M5s : voto l’8 luglio” : “Fino all’ultimo proverò a far cadere i veti degli uni e degli altri. Se rimanessero la data più vicina per non perdere tempo e tornare al voto è l’8 luglio”, spiega Matteo Salvini ai cronisti che lo attendono fuori dagli uffici dei gruppi parlamentari. Ma aggiunge: “Io aspetto sempre che ci sia qualche novità per poter dare vita all’incarico che ho chiesto al Presidente Mattarella. Se Di Maio e Berlusconi ...

Salvini chiede a Mattarella l'incarico di governo - Di Maio : "Votiamo l'8 luglio" : La svolta è attesa tra domani e dopodomani, quando, salvo fatti nuovi che dovessero emergere dalle

Governo - Salvini chiede l'incarico ma la sua è una missione impossibile : Lo stallo politico che perdura dal 4 marzo pone l'Italia sotto la lente delle istituzioni europee: senza un nuovo Governo che faccia altresì capire quali partiti siano all'opposizione il Parlamento è bloccato ...

Governo : Gelmini - incarico a Salvini - tocca a centrodestra : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “La posizione del #centrodestra unito al #Quirinale è stata coerente e responsabile. Serve un Governo per dare immediate risposte al Paese, per formarlo si deve partire dalla nostra coalizione, che lo scorso 4 marzo ha vinto le elezioni, e da un incarico a Matteo Salvini. Confidiamo di trovare i numeri in Parlamento per far nascere il nuovo esecutivo”. Lo scrive su Facebook, Mariastella Gelmini, ...

Salvini non raccoglie l'offerta di Di Maio e chiede l'incarico. Cosa farà Mattarella : Articolo aggiornato alle ore 14,20 del 7 maggio 2018*. Il terzo giro di consultazioni è andato male, malissimo. L’apertura del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ad un governo con la Lega guidato da una personalità terza (né Di Maio, né Salvini) non è stata raccolta dal leader della Lega, che ha scelto di tenere unito il centrodestra e non dare al capo dello Stato la propria disponibilità ...

Mattarella concederà l’incarico a Salvini? Ore di attesa : Il centrodestra ha avanzato al Capo dello Stato una proposta concreta: un incarico di Governo a Matteo Salvini per verificare

Salvini non raccoglie l'offerta di Di Maio e chiede l'incarico a Mattarella. Il punto : Il terzo giro di consultazioni è andato male, malissimo. L’apertura del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ad un governo con la Lega guidato da una personalità terza (né Di Maio, né Salvini) non è stata raccolta dal leader della Lega, che ha scelto di tenere unito il centrodestra e non dare al capo dello Stato la propria disponibilità ad un’alleanza di governo con i pentastellati. Ma ...

Salvini dà il 2 di picche a Di Maio E chiede l'incarico a Mattarella "Troveremo maggioranza in aula" : "Abbiamo offerto al Presidente della Repubblica, consci del fatto che il Paese non può aspettare e che i problemi da risolvere sono tanti, la disponibilità mia, a nome della coalizione che ha preso più voti dagli italiani, a dar vita a un governo che cominci a risolvere tutti i problemi del Paese: dal lavoro alle tasse, dalle pensioni all'immigrazione". Lo ha detto Matteo Salvini, al termine delle ...

Salvini chiede a Mattarella l'incarico di governo - Di Maio : "Contratto con Lega o voto" : La svolta è attesa tra domani e dopodomani, quando, salvo fatti nuovi che dovessero emergere dalle consultazioni, il Presidente della Repubblica Mattarella prenderà un'iniziativa per cercare di arrivare alla...

Di Maio : «Governo politico o al voto». Centrodestra compatto - Salvini chiede l’incarico : Terzo e ultimo giro oggi al Quirinale. A ieri sera uno spazio di accordo non sembrava possibile dopo l’offerta in extremis di Luigi Di Maio che per la prima volta, pubblicamente, ha invitato Matteo Salvini a scegliere un nome terzo, e politico, per un governo M5S-Lega...