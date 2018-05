Salvini | ' L' incarico spettava a me | ma non rompo con Silvio'

Governo - Salvini : “Spero ci sia novità per dare vita all’incarico che ho chiesto a Mattarella. Sennò d’accordo col M5s : voto l’8 luglio” : “Fino all’ultimo proverò a far cadere i veti degli uni e degli altri. Se rimanessero la data più vicina per non perdere tempo e tornare al voto è l’8 luglio”, spiega Matteo Salvini ai cronisti che lo attendono fuori dagli uffici dei gruppi parlamentari. Ma aggiunge: “Io aspetto sempre che ci sia qualche novità per poter dare vita all’incarico che ho chiesto al Presidente Mattarella. Se Di Maio e Berlusconi ...

Governo - Salvini chiede l'incarico ma la sua è una missione impossibile : Lo stallo politico che perdura dal 4 marzo pone l'Italia sotto la lente delle istituzioni europee: senza un nuovo Governo che faccia altresì capire quali partiti siano all'opposizione il Parlamento è bloccato ...

Salvini non raccoglie l'offerta di Di Maio e chiede l'incarico. Cosa farà Mattarella : Articolo aggiornato alle ore 14,20 del 7 maggio 2018*. Il terzo giro di consultazioni è andato male, malissimo. L’apertura del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ad un governo con la Lega guidato da una personalità terza (né Di Maio, né Salvini) non è stata raccolta dal leader della Lega, che ha scelto di tenere unito il centrodestra e non dare al capo dello Stato la propria disponibilità ...

Salvini dà il 2 di picche a Di Maio E chiede l'incarico a Mattarella "Troveremo maggioranza in aula" : "Abbiamo offerto al Presidente della Repubblica, consci del fatto che il Paese non può aspettare e che i problemi da risolvere sono tanti, la disponibilità mia, a nome della coalizione che ha preso più voti dagli italiani, a dar vita a un governo che cominci a risolvere tutti i problemi del Paese: dal lavoro alle tasse, dalle pensioni all'immigrazione". Lo ha detto Matteo Salvini, al termine delle ...

Di Maio : «Governo politico o al voto». Centrodestra compatto - Salvini chiede l’incarico : Terzo e ultimo giro oggi al Quirinale. A ieri sera uno spazio di accordo non sembrava possibile dopo l’offerta in extremis di Luigi Di Maio che per la prima volta, pubblicamente, ha invitato Matteo Salvini a scegliere un nome terzo, e politico, per un governo M5S-Lega...

