Salvini | “In Forza Italia si ragiona | ci provo fino all’ultimo” Di Maio | “Stallo?

Salvini non rompe con Berlusconi : “In campo per un governo di centrodestra” : Matteo Salvini non rompe con l’alleato Berlusconi e insiste nel chiedere un mandato a Mattarella per formare un governo di centrodestra. «Contiamo - ha detto al termine delle consultazioni con il Capo dello Stato - che sia l’ultima volta che cerchiamo una maggioranza. Abbiamo offerto al presidente della Repubblica, consci del fatto che il Paese non...

Salvini - “INCARICO GOVERNO? ATTENDO MATTARELLA”/ “Legge elettorale e riforme”; Di Maio - “piegato a Berlusconi” : SALVINI boccia Di Maio: "Chiederò preincarico di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "dialogo con M5s o voto”: sulla legge elettorale..(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:50:00 GMT)

Fico al Colle : “Mandato esplorativo chiuso in modo positivo” | Pd : “M5s? Decidiamo il 3 maggio” | Di Maio : “Intesa o si rivota” | Salvini : “Telenovela - non chiudo a M5s” : Fico al Colle: “Mandato esplorativo chiuso in modo positivo” | Pd: “M5s? Decidiamo il 3 maggio” | Di Maio: “Intesa o si rivota” | Salvini: “Telenovela, non chiudo a M5s” Il segretario reggente del Partito democratico conferma l’apertura al M5s per la formazione del governo. “Riconosciamo passi in avanti importanti”. Convocata per il 3 maggio […]

Governo - Boccia (Pd) : “Incarico a Fico? Inizia una nuova fase - il Pd faccia il Pd e Di Maio chiuda con Salvini” : “Dopo 50 giorni di trattative, la pantomima M5s-centrodestra è finita. Ora Di Maio chiuda con Salvini. E per noi si apra una nuova fase”. L’appello è del deputato Pd Francesco Boccia, che da tempo spinge insieme al presidente pugliese Michele Emiliano verso il dialogo tra dem e pentastellati, dopo le Regionali in Molise vinte dal candidato di centrodestra Toma sul grillino Greco. In vista dell’imminente mandato affidato ...

Berlusconi : “Insultati ma da noi mai veti” Salvini : “Faccio di tutto per fare il governo” : Berlusconi: “Insultati ma da noi mai veti” Salvini: “Faccio di tutto per fare il governo” Il leader di Forza Italia ribadisce la fiducia a Matteo Salvini: Tornare alle urne sarebbe un peccato”. Il leader della Lega intanto lascia filtrare un cauto ottimismo. In Molise affluenza in crescita ma la scorsa tornata si votava in due […]

Salvini : “Incarico al presidente del Senato Casellati? Può fare un buon lavoro” : Mentre si attende la decisione di Mattarella per uscire dallo stallo, si fa strada l'ipotesi di un mandato esplorativo e Salvini apre alla Casellati, presidente del Senato.Continua a leggere

Governo - Salvini : “Incontro con Di Maio? Non ci siamo sentiti. Possibile che non ci sarà” : “Non ci siamo sentiti ed è Possibile che l’incontro non ci sia”. Così Matteo Salvini intercettato dai cronisti fuori dal Palazzo dei gruppi Parlamentari del Senato commenta l’intervista di Luigi Di Miao a Il Fatto Quotidiano. Il Leader della Lega in precedenza intercettato fuori da un ristorante nei pressi del Senato a pochi passi dal ristorante dove erano due pentastellati di spicco come Bonafede e Fraccaro, ...

Di Maio : “Incontrare Salvini? Solo se non si parla di Berlusconi. Il centrodestra non esiste” : In un'intervista concessa al Fatto Quotidiano, Luigi Di Maio torna a parlare di un ipotetico accordo di governo con la Lega: "Se dobbiamo farlo per dirci Berlusconi sì, Berlusconi no, non serve. Io non voglio far saltare il tavolo, né con Lega né con il Pd. E voglio agevolare il lavoro del presidente della Repubblica nel trovare una maggioranza. Ma dobbiamo arrivare agli incontri con le condizioni giuste".Continua a leggere

Di Maio : “Quando Salvini vorrà il bene dell’Italia ci faccia uno squillo”. Lui : “Incontro? Se mette veti è difficile” : “Quando Salvini vorrà governare per il bene dell’Italia ci faccia uno squillo, gli diremo se saremo ancora disponibili a lavorare con lui al contratto di governo”. Luigi Di Maio risponde al leader del Carroccio dopo che il centrodestra, riuniti ad Arcore, ha ribadito la compattezza del centrodestra. Ovvero dopo che la Lega ha deciso di non mollare, almeno per ora, l’ex Cavaliere. Salvini ha replicato, soffermandosi sul fatto ...

Salvini a Berlusconi-Meloni : “Insieme al Quirinale - unico governo possibile con M5S” : Salvini a Berlusconi-Meloni: “Insieme al Quirinale, unico governo possibile con M5S” Il leader della Lega manda anche un messaggio a Di Maio: “No a un esecutivo senza Forza Italia. Basta con i veti”. Contemporaneamente Martina frena i grillini: Non ci si può confrontare con loro” Continua a leggere

Consultazioni - s’inizia con il Pd da Mattarella. Salvini : “Inutile un incarico a me” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Consultazioni - si entra nel vivo : alle 10 il Pd da Mattarella. Salvini : “Inutile un incarico a me” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Meloni (Fdi) : “Indisponibili a governi fuori da campo centrodestra. Se Salvini fallisce? Indichi lui il piano B” : “L’obiettivo di Fratelli d’Italia è un governo di centrodestra, su questo serve più convinzione. Siamo indisponibili a governi fuori dal perimetro del centrodestra”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante una conferenza stampa a Roma, dopo il primo incontro con i parlamentari neo eletti del partito. “Secondo noi spetta a noi il primo premier incaricato, e il nostro premier incaricato è ...

Salvini - “GOVERNO O NUOVO VOTO”/ Speranze in Pd e M5s : “insieme a chi vuole meno tasse” : Matteo SALVINI sfida l'Europa e guarda al governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue e aperture a Pd e M5s (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:00:00 GMT)