Salvini | ' Il mandato? Mattarella doveva darlo a me | non rompo con Silvio'

Salvini : pronti a ricevere mandato per formare governo : 'Contiamo che presidente ci dia possibilità di cercare in Parlamento la maggioranza necessaria, confidiamo nelle prossime di ricevere il mandato' - Grandi sorrisi e poche parole: così la delegazione ...

Salvini : disponibili a ricevere mandato per formare governo : 'Contiamo che presidente ci dia possibilità di cercare in Parlamento la maggioranza necessaria, confidiamo nelle prossime di ricevere il mandato' - Grandi sorrisi e poche parole: così la delegazione ...

Governo - perché Matteo Salvini vuole comunque il mandato da Sergio Mattarella : A questo punto il pallino ce l'ha, ma proprio tutto, in mano Sergio Mattarella . Matteo Salvini, nelle scorse ore, ha dato la sua disponibilità a ricevere un incarico per poi andarsi a cercare i voti ...

Salvini pronto al preincarico. Il centrodestra unito chiederà un mandato per cercare "responsabili" in Parlamento : Su una cosa sono tutti d'accordo. Rivendicare l'incarico, o il pre-incarico, per il centrodestra, e in particolare per Matteo Salvini. O comunque per una personalità indicata dal leader della Lega. Ma sulla maggioranza parlamentare che dovrebbe sostenere il nuovo esecutivo non ci sono certezze.Lunedì, quando Sergio Mattarella riceverà per le consultazioni la delegazione unitaria del centrodestra, si troverà di fronte ...

Fico al Colle : "Mandato esplorativo chiuso in modo positivo" | Pd : "M5s? Decidiamo il 3 maggio" | Di Maio : "Intesa o si rivota" | Salvini : "Telenovela - non chiudo a M5s" : Il segretario reggente del Partito democratico conferma l'apertura al M5s per la formazione del governo. "Riconosciamo passi in avanti importanti". Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi. Alle 13 l'incontro con M5S.

Fico al Colle : “Mandato esplorativo chiuso in modo positivo” | Pd : “M5s? Decidiamo il 3 maggio” | Di Maio : “Intesa o si rivota” | Salvini : “Telenovela - non chiudo a M5s” : Fico al Colle: “Mandato esplorativo chiuso in modo positivo” | Pd: “M5s? Decidiamo il 3 maggio” | Di Maio: “Intesa o si rivota” | Salvini: “Telenovela, non chiudo a M5s” Il segretario reggente del Partito democratico conferma l’apertura al M5s per la formazione del governo. “Riconosciamo passi in avanti importanti”. Convocata per il 3 maggio […]

Fico al Colle : "Mandato esplorativo chiuso in modo positivo" | Pd : "M5s? Decidiamo il 3 maggio" | Di Maio : "Intesa o si rivota" | Salvini : "Telenovela - non chiudo a M5s" : Il segretario reggente del Partito democratico conferma l'apertura al M5s per la formazione del governo. "Riconosciamo passi in avanti importanti". Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi. Alle 13 l'incontro con M5S.

Fico - mandato per Governo M5s-Pd/ Mattarella punta sui dem : Di Maio rompe con Salvini e Centrodestra : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:10:00 GMT)

Governo - si apre forno M5S-Pd. A Fico il mandato - Di Maio molla Salvini : Governo, Orfini chiude a Fico: 'Pd alternativo al M5S, un accordo è impossibile' Politica 0 0 0 Nel centrodestra la 'missione Fico' fa saltare gli alleati sulla sedia. "Non è giusto, non è normale. ...

Salvini : "Mandato per contratto di governo tra M5s e Partito Democratico è una presa in giro" : "Bisogna rispettare sempre le indicazioni del Presidente, ma farò di tutto perché non accada questa presa in giro". Lo dice Matteo Salvini, dal Friuli, commentando l'incarico esplorativo affidato al...

Salvini : il mandato a Fico è una presa in giro. Alla fine potremmo fare da soli : Il leader della Lega in visita elettorale in Friuli: intesa M5s-Pd? Farò di tutto perché questo non accada

Fico - mandato per intesa M5S-Pd : 'Partire dai temi e dal programma'. Salvini : è una presa in giro : 'Non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd. Ascolteremo il presidente Fico con la dovuta attenzione, ma per noi le distanze sul programma restano molto ...

Salvini 'Mandato a Fico è una presa in giro'. Berlusconi 'M5s dilettanti non credibili' : ROMA - Tocca a Roberto Fico: il presidente della Camera è stato incaricato di un mandato esplorativo a al Quirinale per il colloquio con Mattarella. Con un 'perimetro' limitato all'ipotesi di un'...

Fico - mandato per intesa M5S-Pd : «Partire dai temi e dal programma». Salvini : è una presa in giro : mandato al presidente della Camera Roberto Fico per verificare se ci sono i margini per formare un governo sostenuto da M5S e Pd. Fico dovrà riferire al capo dello Stato, Sergio...