Salvini : “Grazie Silvio - ora al lavoro” : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – “Come promesso, stiamo lavorando fino all’ultima ora per far nascere un governo fedele al voto degli italiani. Tenuta salda per lealtà e coerenza l’unità del centrodestra, come da nota del presidente Berlusconi che ringraziamo, rimane da lavorare su programma, tempi, squadra e cose da fare”. Così Matteo Salvini dopo la disponibilità del Cavaliere a non mettere veti al tentativo di accordo ...

Salvini furioso : 'Pd al governo? No grazie' : 'Farò di tutto perché il voto degli italiani sia rispettato, da Roma e da Bruxelles' dice il leader del Carroccio, irritato soprattutto da di Di Maio che chiude la porta ad una possibile convergenza ...

Salvini si schiera con la propaganda russa : "Fake news per sganciare altre bombe? Basta guerre - grazie" : "Notizie false per sganciare altre bombe? Basta guerre, grazie!". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo sulla crisi in Siria e linkando un articolo del sito Analisidifesa intitolato 'Siria: le 'fake news sulle armi chimiche per creare il casus belli?'.Notizie false per sganciare altre bombe? Basta guerre, grazie! https://t.co/mRXxnEANLR — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) 11 aprile 2018

Consultazioni : Zaia - grazie a Salvini per aver posto il tema dell'autonomia : Venezia, 5 apr. (AdnKronos) - “Il leader del centrodestra ha portato al Quirinale istanze forti, come l’autonomia delle Regioni che la chiedono. Lo ringrazio. E’ musica per le orecchie dei veneti, che hanno sposato questa sfida andando a votare sì all’autonomia in 2 milioni e mezzo”. Così il Preside

Fico - il grillino di sinistra - alla guida di Montecitorio grazie a Salvini : Fico ha scalzato Riccardo Fraccaro, ufficialmente per il veto del centrodestra che lo avrebbe ritenuto “non idoneo”. Troppo vicino a Di Maio...

Salvini contro i rosiconi : “Scalfari preferisce Di Maio? Grazie a Dio”. “Mi ha invitato Fazio : no grazie” : “Ho il dovere di dialogare con tutti e non serbare rancore. Ma mi sono tolto la soddisFazione di dire di no. Stasera, stranamente dopo le elezioni, sono stato invitato in tv da Fazio gli detto ‘no Grazie, faccio altro'”. Lo ha detto Matteo Salvini alla scuola politica della Lega. Diverse volte, in. campagna elettorale, Salvini aveva criticato il conduttore Rai per non averlo invitato. Prima aveva già lanciato una frecciata a ...

Elezioni - Di Battista : “Apoteosi. Dovranno parlare con noi”. Salvini : “La mia prima parola è grazie”. Rosato : “Pd all’opposizione” : Esultanza nella sede del comitato elettorale M5s e in via Bellerio, sede della Lega. Parole caute dal Nazareno, dove la premessa è che si aspettano i dati finali ed “è prematuro fare scenari”. Sono le prime reazioni allo tsunami degli exit poll, in base ai quali i 5 Stelle sono saldamente il primo partito, il Carroccio ha stracciato Forza Italia e i dem sono crollati ben sotto il 20 per cento. “Se i dati saranno ...

Lettera aperta a Salvini : 'I miei figli vivono nel terrore - grazie mille' : Sta facendo il giro dell'web una Lettera pubblicata su Facebook che vede come mittente una mamma adottiva preoccupata per il futuro dei suoi figli africani, e come destinatario Matteo Salvini, al quale si rivolge con parole chiare ed esaurienti che fanno capire il malessere con cui stanno vivendo i propri figli, un malessere che cresce ogni giorno di più insieme alla paura che quella data, il 4 Marzo, possa portarli via dalla loro ...