Incontro tra il leader della Legae il capo politico del M5S Di, nell'ennesimo tentativo di trovare un accordo per il nuovo governo.alancora 24 ore di tempo. In una riunione dei senatori di Forza Italia, la capogruppo Bernini ha aggiornato i parlamentari sul confronto in corso. Secondo indiscrezioni, Berlusconi starebbe valutando la possibilità di agevolare un governo Lega-M5S. E il presidente della Liguria Toti, vicino a Berlusconi, parla di "una specie di astensione benevola".(Di mercoledì 9 maggio 2018)