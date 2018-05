Salvini | alleanza c destra non si rompe

Governo - Salvini : “Ci sono possibilita` - ma devo parlare con Di Maio e Berlusconi. Alleanza di centrodestra? È prerequisito” : “L’Alleanza con il centrodestra non si rompe. Assolutamente, è un prerequisito”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, in merito ai rapporti con Forza Italia, dopo che Lega e M5s hanno ottenuto altre 24 ore dal Quirinale per trattare. “Il Governo? Ci sono possibilità, ma devo parlare con Di Maio e Berlusconi. Mentre qualcuno si è arreso noi ci stiamo provando fino in fondo, vorrei parlare di programmi, di cose da ...

Salvini - Berlusconi e il format del 2011 per non rompere l'alleanza di centrodestra : ROMA Salvini e Di Maio continuano a trattare e sembrano vicini ad un'intesa. Un accordo che, a sentire i bene informati, non dovrebbe spaccare il centrodestra. Come? Il modello potrebbe essere quello ...

Salvini : non rompo alleanza con F.Italia : 7.44 Ci sono solo "due cose serie" da fare: o governo del centrodestra con i 5S o un governo del centrodestra. Il governo neutrale voluto da Mattarella "è un governo fantasma, che non ha i numeri". Così al Messaggero il leader della Lega Salvini,che dice di continuare a coltivare "la piccola speranza che tutti,e mi riferisco ai leader di M5S e Forza Italia, facciano un passo di lato e si arrivi a un governo serio e non finto". Berlusconi dice ...

Giorgetti - diktat a Fi : 'Alleanza finita se c'è l'ok al governo del presidente' Di Maio : Salvini tolga voti dal freezer : 'Sulla situazione politica in Italia non siamo preoccupati, abbiamo piena fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella'. Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione Ue.

Di Maio propone a Salvini un’alleanza elettorale : Centrodestra e M5S all’attacco del Governo tecnico che nascerà nelle prossime ore. “Nel 2011 era lo spread, ora l’aumento dell’Iva.

Salvini rompe l’alleanza con Berlusconi : ha scelto di stare con Di Maio : A Palazzo Grazioli si consuma quello che potrebbe configurarsi come un tradimento dell’alleanza di centrodestra e del voto degli italiani. Matteo Salvini avrebbe infatti deciso di cedere alle lusinghe di Luigi Di Maio e di fare il nuovo Alfano.--Meglio il voto che un governo del presidente, avrebbe detto Salvini a Berlusconi. Tuttavia il leader del Carroccio sarebbe uscito allo scoperto manifestando l’intenzione di fare il junior partner dei ...

Di Maio (M5S) : «Non esiste tregua per i traditori del popolo». Grillo : «Colpo di Stato». ma Salvini rilancia l’alleanza : Sull’ipotesi di un esecutivo di tregua, il leader M5S: «Il presidente è stato fin troppo paziente. Avevano l’opportunità». «Ora al voto il prima possibile. Anche il 24 giugno. Abbiamo studiato che si può fare»

Salvini : «Non lascerò Berlusconi. Zero possibilità di alleanza Pd-M5S. Nessun dialogo con il Pd» : A settecento chilometri da Roma, nel Friuli Venezia Giulia che domenica potrebbe portare un leghista al governo della Regione, il dialogo tra M5S e Pd emana solo una flebile eco. I big del...

