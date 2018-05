Salute | in Italia la resistenza agli antibiotici sopra la media europea

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : Roberta Vinci - una grande leggenda azzurra Saluterà con l’abbraccio del Foro Italico : “La mia ultima partita sarà una festa. E voi siete invitati. Roma, Foro Italico 2018“. Con questo tweet di alcuni mesi fa Roberta Vinci annunciava il proprio ritiro agonistico sul rosso capitolino. Il gran giorno sta per arrivare. Inserita nel tabellone principale, grazie ad una meritata wild card, Roberta si appresta a concludere una carriera ricca di soddisfazioni in cui, forse, il proprio Tennis talentuoso avrebbe meritato anche ...

Salute : 90mila mamme italiane con depressione - al via la campagna Onda : Al via da oggi “Un sorriso per le mamme”, la campagna di Onda, Osservatorio nazionale per la Salute della donna e di genere, che ha l’obiettivo di combattere la depressione nel periodo perinatale, che comprende la gravidanza e il post-partum, che colpisce ogni anno circa 90 mila donne in Italia. Il progetto, nato nel 2010 e rilanciato oggi a Milano nel corso del convegno ‘Curare la depressione nella maternità con i ...

Giro d’Italia 2018 - come sta Chris Froome dopo la caduta? Le condizioni di Salute. Inizio in salita : cronometro complicata : Il Giro d’Italia 2018 di Chris Froome è iniziato in salita. Il britannico è caduto durante la ricognizione della cronometro individuale, in programma oggi a Gerusalemme: dopo circa quattro chilometri dal via, il capitano del Team Sky ha preso male una curva a destra ed è scivolato a terra procurandosi delle contusioni e abrasioni sul fianco destro. Non sembrerebbe nulla di grave ma non è certo il miglior modo per incominciare la corsa ...

#ILS18 : un workshop dell’Agenzia Spaziale Italiana per la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro : Benessere dei lavoratori e cultura della Sicurezza in tutti gli ambiti della vita quotidiana: sono questi i temi portanti che hanno contraddistinto “Uno spazio tra Salute e Sicurezza”, il workshop che l’Agenzia Spaziale Italiana ha organizzato per celebrare la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro. L’evento, tenutosi ieri presso l’Auditorium della sede ASI di Roma, fa parte delle iniziative programmate nell’ambito ...

Salute - incontinenza femminile 'problema' per oltre 3 mln italiane : Roma, 2 mag. , askanews, L'incontinenza urinaria femminile è una malattia imbarazzante che colpisce oltre 3 milioni di italiane. Ciò nonostante è sottovalutata e, infatti, solo un terzo delle pazienti ...

'Due italiani su tre hanno difetti alla vista' - nasce l'Osservatorio per la Salute : ... non a caso il glaucoma, che interessa un milione di pazienti solo in Italia è la seconda causa di cecità evitabile nel mondo occidentale. Eppure una visita di controllo a 40 anni potrebbe ...

Salute - boom di virus per colpa del meteo : colpiti fino a 500mila italiani : Da un inverno che sembrava non finire mai a un’estate anticipata. “L’altalena del meteo e soprattutto gli sbalzi termici degli ultimi giorni hanno favorito la diffusione di forme virali gastrointestinali e respiratorie. Possiamo stimare che siano stati circa 400-500 mila gli italiani colpiti nell’ultima settimana. Cui si sommano i nuovi allergici: persone che diventano allergiche improvvisamente e confondono la pollinosi ...

Salute : disturbi alimentari per 3 milioni di italiani - il 96% sono donne : In Italia si stima che siano piu’ di 3 milioni le persone affette da disturbi dell’alimentazione di cui il 95,9% sono donne e il 4,1% uomini. Il dato e’ stato presentato oggi al ministero della Sanita’ in occasione della Terza Giornata sulla Salute delle donne. La maggiore vulnerabilita’ osservata nel sesso femminile in eta’ adolescenziale o giovane adulta sembra indicare che questi disturbi sono associati a ...

Salute - il 40% degli italiani non va dall’oculista : nasce l’Osservatorio Vista : Ben 4 italiani su 10 non si reca regolarmente dall’oculista. Anzi, secondo gli ultimi dati della Commissione Difesa Vista, il 78 per cento della popolazione italiana ha difetti visivi e spesso non si sottopone a controlli adeguati, ma rimanda il check up della Vista solo a quando si presentano i primi sintomi di qualcosa che non va. Ma a quel punto il danno e’ gia’ fatto mentre per evitare che la Salute degli occhi degeneri e ...

Salute : Italia longeva - ma la non autosufficienza tra gli anziani supera la media Ue : Italia sempre più longeva, ai primi posti sia in Europa sia nel resto del mondo. Ma, superata una certa età, si registrano livelli di cronicità e non autosufficienza superiori alla media europea. E a farne le spese sono soprattutto le donne. Il nostro è addirittura quindicesimo tra i Paesi dell’Ue per speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche. E’ quanto emerge dalla XV edizione del Rapporto OsservaSalute (2017), pubblicato ...

Rapporto OsservaSalute : in Italia si muore meno ma solo dove si fa prevenzione : Secondo la fotografia scattata dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla Salute nelle regioni Italiane, che ha sede all’Università Cattolica di Roma, e presentato oggi nella Capitale, in Italia si muore meno per tumori e malattie croniche come il diabete e l’ipertensione, ma solo dove si fa prevenzione. dove questa funziona, la salute dei connazionali se ne avvantaggia, ...

Salute : possibile in Italia il quarto trapianto di pene al mondo : Potrebbe essere eseguito in Italia il quarto trapianto di pene al mondo: è un’ipotesi che verrà discussa alla tavola rotonda del Congresso Frontiers in Genito-Urinary Reconstruction in corso a Roma al Policlinico di Tor Vergata dove sono presenti i massimi esperti mondiali. Sono migliaia gli uomini che vivono senza il pene: le cause di amputazione sono numerose, ad esempio per tumore, traumi pelvici, infezioni. Nei casi più gravi si rende ...

Salute - Italia sempre più anziana : aumentano ictus e sclerosi multipla : Salute, Italia sempre più anziana: aumentano ictus e sclerosi multipla L’invecchiamento della popolazione è accompagnato da una crescita del carico delle malattie non trasmissibili, soprattutto delle demenze Continua a leggere

Salute - Italia sempre più anziana. Demenza per un over80 su quattro : Italia sempre più anziana: aumentano ictus, lesioni del midollo spinale e sclerosi multipla. In Italia è affetto da una Demenza un over80 su 4, ma nell'arco di 25 anni i casi raddoppieranno. Oggi più ...