Salute | FederAnziani e medici per la prevenzione over 60  

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Venti societa’ scientifiche sono scese in campo insieme aper creare percorsi ottimali didelle patologie piu’ comuni nella terza eta’. Un lavoro, reso ufficiale con l’evento Punto Insieme Sanita’, che coinvolgera’ idina generale, gli infermieri, i farmacisti e, come promotori e insieme fruitori, gli stessi pazienti. I protagonisti del comparto sanitario si sono riuniti per due giorni di lavoro a Roma, al Rome Marriott Park Hotel, in commissioni tecniche dedicate alle diverse aree patologiche che hanno cercato di individuare le linee idonee per lae la diagnosi precoce che ciascun paziente o soggetto in eta’ avanzata dovra’ adottare per tutelare al meglio la propria. I risultati dei lavori nelle 13 aree, che saranno raccolti in un documento guida che costituira’ un vero e ...