Salernitani nel mondo | in collegamento da Auckland il brillante pianista Flavio Villani

Salernitani nel mondo - il naso elettronico dell'ingegnere Ciro Formisano anche nelle nostre case : L'intera puntata è disponibile in podcast o in replica domenica 22 aprile 2018, alle ore 18, sulle frequenze di Radio Alfa e in streaming.

Salernitani nel mondo - a Sofia con Nunziante Coraggio vice presidente Confindustria : L'intera puntata è disponibile in podcast o in replica domenica 15 aprile 2018, alle ore 18, sulle frequenze di Radio Alfa e in streaming.

Con i Salernitani Dublin un tuffo nella discografia degli immortali U2 : Un tuffo nella musica di Bono e company, stasera dalle 21,30 al Bar Capri di Battipaglia. On stage i Dublin, tribute band che ha fatto della musica degli irlandesi il proprio credo artistico. Sacha ...