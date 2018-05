Sabato a Ragusa la Giornata Internazionale dell' infermiere

CON IL CONCERTO DI CHIARA NICORA E FERDINANDO BAROFFIO PROSEGUE Sabato 10 MARZO LA STAGIONE CONCERTISTICA INTERNAZIONALE "MELODICA" A RAGUSA ... : Dal 2005 collabora con produzioni teatrali realizzando musiche originali di scena per vari spettacoli. Ha scritto le musiche per la serata-evento per la celebrazione dell'anniversario della ...