Russia | al via la parata militare del Giorno della Vittoria

Russia : al via mega parata militare : ANSA, - MOSCA, 09 MAG - E' iniziata la solenne parata militare del Giorno della Vittoria , Den Pobedy, in russo, . In Piazza Rossa sfileranno oltre 13.000 militari per celebrare la vittoria sovietica ...

Russia : al via proteste anti-Putin - fermi in molte città : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Al via proteste anti-Putin - fermi in molte città della Russia : Sono iniziate le proteste anti-Putin 'Per noi non è lo zar' organizzate da Alexiei Navalni, e in diverse città dove la manifestazione non era autorizzata la polizia ha già fermato diversi dimostranti. ...

Russia - conclusa la seconda fase del concorso Aviadarts 2018 - : "Vi hanno preso parte circa 150 equipaggi di varie categorie. In totale, in questa fase di qualificazione sono stati utilizzati più di 10 poligoni dell'aviazione", riferisce un comunicato. I ...

Bazoli rinviato a giudizio e il report repubblicano sul Russiagate. Le notizie del giorno - in breve : Nel mondo E' stato pubblicato il report repubblicano sul Russiagate redatto dalla Commissione intelligence della Camera. Secondo il documento, sulla base di quanto raccolto in un anno di indagini, ...

L'Ucraina annuncia il blocco fluviale contro la Russia - : Il ministero intende inoltrare la proposta al Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa delL'Ucraina. "E' inaccettabile che durante l'aggressione russa sulle rive dei fiumi ucraini, dove ci ...

Fontana (Lega) : "Via le sanzioni alla Russia - ci costano un miliardo all'anno" : La politica estera è uno degli snodi più importanti da chiarire in vista della formazione del nuovo governo. Le posizioni dei partiti che pensano di poter sostenere un esecutivo non sono così vicine. Si pensi ad esempio alla Siria e allo smarcamento di Salvini rispetto ai missili di Trump, Macron e May. Ma Di Maio, che non ha sposato in toto la linea del bombardamento, ha ribadito che c'è un punto che non può mai essere superato da nessuno, ...

Siria : inviato Russia Opac - Gb-Usa responsabili fatti Duma : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Russia - al via il blocco di Telegram : 13.25 L'autorità russa per le telecomunicazioni ha iniziato le procedure per bloccare Telegram,l'app di messaggistica, in conformità con la sentenza di venerdì scorso.E' stato chiesto ai provider di telefonia di attuare il blocco e ad Apple e Google di rimuovere l'app dai loro negozi online. Gli utenti segnalano i primi disservizi. La colpa di Telegram è di non aver consegnato ai Servizi di sicurezza le chiavi per decrittare i messaggi degli ...

Trump lancia un tweet prima dei missili : “Russia preparati - arriviamo in Siria” : Trump lancia un tweet prima dei missili: “Russia preparati, arriviamo in Siria” Mentre cresce la tensione tra Usa e Russia, dirigenti dell’amministrazione Trump discutono con Francia e Gran Bretagna per una possibile risposta militare comune dopo il presunto attacco chimico a Duma, attribuito dall’Occidente a Damasco. Continua a leggere

Trump lancia un tweet prima dei missili : "Russia preparati - arriviamo in Siria" : Mentre cresce la tensione tra Usa e Russia, dirigenti dell'amministrazione Trump discutono con Francia e Gran Bretagna per una possibile risposta militare comune dopo il presunto attacco chimico a Duma, attribuito dall'Occidente a Damasco.

Trump lancia un tweet prima dei missili : "Russia preparati - arriviamo in Siria" : "Non dovreste essere partner di un animale che uccide con il gas, che uccide il suo popolo e si diverte!", twitta il presidente degli Stati Uniti. Poche ore prima, Mosca aveva detto che la risposta a un eventuale attacco statunitense in Siria "sarà immediata"

Siria - Trump lancia un tweet prima dei missili : “Russia preparati - arriviamo…” : Siria, Trump lancia un tweet prima dei missili: “Russia preparati, arriviamo…” “Non dovreste essere partner di un animale che uccide con il gas, che uccide il suo popolo e si diverte!”, twitta il presidente degli Stati Uniti. Poche ore prima, Mosca aveva detto che la risposta a un eventuale attacco statunitense in Siria “sarà immediata” […]

Siria - Trump lancia un tweet prima dei missili : "Russia preparati - arriviamo..." : "Non dovreste essere partner di un animale che uccide con il gas, che uccide il suo popolo e si diverte!", twitta il presidente degli Stati Uniti. Poche ore prima, Mosca aveva detto che la risposta a un eventuale attacco statunitense in Siria "sarà immediata"