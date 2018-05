Rugby | Francia-Italia il 30 8 2019

Rugby - Sei Nazioni 2018 : il Galles batte la Francia nell’ultima partita : Ultima partita per il Sei Nazioni 2018 di Rugby. Al Principality Stadium di Cardiff il Galles padrone di casa si impone (non con poca sofferenza) per 14-13 sulla Francia, cogliendo così il secondo posto finale nel Torneo. Manifestazione comunque giocata al meglio dalla formazione di Jacques Brunel, che può essere soddisfatto del lavoro svolto. Le emozioni sono tutte nel primo tempo: dopo 3′ Liam Williams fa esplodere il Principality con la ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Francia-Inghilterra 22-16. L’Irlanda è campionessa - trionfo per i transalpini : Epilogo clamoroso nel secondo match di questa quarta giornata del Sei Nazioni di Rugby: a Parigi si impone la Francia per 22-16 sull’Inghilterra e chiude le speranze di vittoria nel trofeo per quanto riguarda il XV della Rosa. L’Irlanda, dopo il successo nel pomeriggio sulla Scozia, conquista ufficialmente la manifestazione e settimana prossima avrà chance per tentare il Grand Slam. Match tesissimo nella prima frazione di gioco. Gli ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Francia-Inghilterra. Programma - orario e tv : Il destino del Sei Nazioni di Rugby passa per la partita di oggi tra Francia ed Inghilterra: dopo la battuta d’arresto in terra scozzese, per i Bianchi non vi è altro risultato che la vittoria, mentre i transalpini, dopo essersi sbloccati, ahimè, contro l’Italia, cercano una prestazione che dia loro continuità. L’Inghilterra in classifica è a quota nove, dopo le vittorie contro Italia e Galles, ma l’Irlanda è scappata ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Francia-Italia 57-0. Transalpine straripanti - azzurre impotenti : La Francia si conferma schiacciasassi del Sei Nazioni di Rugby femminile 2018 ed a Furiani asfalta l’Italia per 57-0, dopo un primo tempo chiuso già sul 38-0. Ben otto le mete Transalpine, delle quali sette trasformate, più un piazzato. La Francia vola a quota 15 in classifica, e riaggancia l’Inghilterra, formazione con la quale si giocherà il torneo nello scontro diretto della prossima giornata. Italia ancora ferma al palo. Nel ...

Video/ Francia Italia (34-17) : highlights e tabellino della partita (Rugby Sei Nazioni 2018) : Video Francia Italia (34-17): highlights e tabellino della partita di rugby per il Sei Nazioni 2018. Le immagini salienti della partita giocata a Marsiglia(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 11:30:00 GMT)