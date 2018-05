Roman Polanski ' MeToo | isteria collettiva' E cita in giudizio l Academy per l

Roman Polanski ha minacciato di fare causa all’Academy contro la sua espulsione dall’organizzazione per motivi etici : Il regista Roman Polanski ha minacciato di fare causa contro la sua espulsione dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organizzazione che assegna i premi Oscar. L’Academy aveva annunciato a inizio maggio di aver espulso dai suo membri Polanski e The post Roman Polanski ha minacciato di fare causa all’Academy contro la sua espulsione dall’organizzazione per motivi etici appeared first on Il Post.

L’Academy – che assegna i premi Oscar – ha espulso Bill Cosby e Roman Polanski : L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organizzazione che assegna i premi Oscar, ha annunciato l’espulsione di Bill Cosby e di Roman Polanski dai suoi membri. Qualche giorno fa Cosby è stato condannato per violenze sessuali aggravate, al termine di The post L’Academy – che assegna i premi Oscar – ha espulso Bill Cosby e Roman Polanski appeared first on Il Post.

