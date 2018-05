Roma - una vittima di usura dei Casamonica : 'Ho pensato di spararmi' : Mattino Cinque è riuscito a intervistare in esclusiva una delle vittime di usura del clan dei Casamonica. L'uomo, che è voluto rimanere anonimo, ha dichiarato di essere stato succube dal 2005 al 2009 ...

Roma - autobus di linea in fiamme in centro : lievemente ferita una donna : Roma, autobus di linea in fiamme in centro: lievemente ferita una donna Roma, autobus di linea in fiamme in centro: lievemente ferita una donna Continua a leggere L'articolo Roma, autobus di linea in fiamme in centro: lievemente ferita una donna proviene da NewsGo.

Un altro bus in fiamme a Roma - un mezzo di una linea scolastica : Roma, 8 mag. , askanews, Dopo quello in via del Tritone, a Roma è andato a fuoco un altro autobus del trasporto pubblico locale, questa volta in periferia, all'Infernetto. La Polizia municipale ...

Roma - auto contro palo : morta una donna : Incidente mortale, la notte scorsa intorno alle 2, in via Agostino Chigi all'altezza di via Giulio Quirino Giglioli nella zona di Ostia Antica a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della ...

Roma - autobus in fiamme in pieno centro. Ferita una commessa : Il rogo in via del Tritone, probabilmente per un corto circuito. L'autista della linea 63 dell'Atac ha messo in salvo i passeggeri. Aperta inchiesta che potrebbe allargarsi ad altri incendi di mezzi ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : Roberta Vinci - una grande leggenda azzurra saluterà con l’abbraccio del Foro Italico : “La mia ultima partita sarà una festa. E voi siete invitati. Roma, Foro Italico 2018“. Con questo tweet di alcuni mesi fa Roberta Vinci annunciava il proprio ritiro agonistico sul rosso capitolino. Il gran giorno sta per arrivare. Inserita nel tabellone principale, grazie ad una meritata wild card, Roberta si appresta a concludere una carriera ricca di soddisfazioni in cui, forse, il proprio Tennis talentuoso avrebbe meritato anche ...

Roma - in fiamme bus in via del Tritone : fumo nero e traffico in tilt - una ragazza ustionata a un braccio : Terrore nella centralissima via del Tritone. Il mezzo ha preso fuoco e poi il boato che ha fatto tremare le finestre della zona. Non ci sono feriti nè intossicati. traffico in tilt da via del Corso a piazza Barberini, evacuata per precauzione la Rinascente

Roma - autobus di linea in fiamme in centro : lievemente ferita una donna : La zona è stata completamente transennata per bloccare l'accesso di mezzi e pedoni. Una lunga e ampia scia di gasolio ha invaso via del Tritone e si è alzata una densa colonna di fumo. Completamente ...

Roma - esplode autobus Atac in via del Tritone. Ferita una ragazza. Sul posto anche il ministro Minniti : Un fumo nero e denso si è levato nel cielo di Roma, a due passi da Montecitorio, intorno alle 10. E un’esplosione è stata udita a centinaia di metri di distanza, come riferiscono i testimoni sui social network. La causa? Un autobus dell’Atac della linea 63 è deflagrato all’altezza del civico 53 di via del Tritone. L’ultima volta era successo a metà aprile, ma l'”autocombustione” dei mezzi pubblici ...

Roma - esplode autobus Atac in via del Tritone. Ferita una ragazza : Un fumo nero e denso si è levato nel cielo di Roma, a due passi da Montecitorio, intorno alle 10. E un’esplosione è stata udita a centinaia di metri di distanza, come riferiscono i testimoni sui social network. La causa? Un autobus dell’Atac della linea 63 è deflagrato all’altezza del civico 53 di via del Tritone. L’ultima volta era successo a metà aprile, ma l'”autocombustione” dei mezzi pubblici ...

Roma - multe da 95 euro per una corsia preferenziale inesistente : multe da 95 euro per colpa di una corsia preferenziale inesistente. Accade a Roma , nel quartiere Portonaccio. A scovare la storia, denunciata dal comitato Multopoli Portonaccio è Jimmy Ghione , ...

Roma - multe da 95 euro per una corsia preferenziale inesistente : Roma, multe da 95 euro per una corsia preferenziale inesistente A Striscia la Notizia, Jimmy Ghione alla scoperta di Multopoli nel quartiere Portonaccio. Continua a leggere

Due arresti a Roma per la duplice aggressione al bar. Picchiati il titolare e una donna disabile : Sarebbero due, al momento, gli esponenti del clan Casamonica-Di Silvio arrestati dalla polizia per la duplice aggressione avvenuta il primo aprile in un bar alla Romanina, alla periferia di Roma. Secondo quanto si è appreso, per il raid sarebbero al momento ricercate altre due persone. L'operazione della polizia è ancora in corso.Gli arrestati sono accusati di aver aggredito e picchiato un barista e una donna perché volevano ...

Roma - una nuova Pompei nel cuore di Colle Oppio : Una nuova Pompei si nasconde, a notevole profondità, sotto il manto erboso dell'area della polveriera di Colle Oppio, che sorge proprio di fronte al Colosseo. Per riportarla alla luce...