Roma | travolta da un' auto sulla Nomentana e scaraventata contro un furgone | muore 37enne

Serie A - Roma sul velluto a Ferrara : Spal travolta 3-0 : Nel primo tempo autogol di Vicari, nella ripresa segnano Nainggolan e Schick. Buon viatico per i giallorossi verso la semifinale d'andata di Champions a Liverpool

Roma - suora travolta da auto vicino a San Pietro : Roma, 19 mar. (AdnKronos) - Una suora polacca è stata investita verso le 19.30 da un'auto in viale Vaticano all'altezza del civico 90, nei pressi di San Pietro, a Roma. La religiosa, 64 anni, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito, per poi essere trasferita al San Camillo dov

Roma : auto travolta e inghiottita dalla piena del Tevere. Nessuno a bordo : Roma – all’interno dell’automobile non c’era Nessuno Roma – Questa mattina un’auto è stata completamente sommersa dall’acqua. Il veicolo è stato investito dalla piena del... L'articolo Roma: auto travolta e inghiottita dalla piena del Tevere. Nessuno a bordo proviene da Roma Daily News.

Roma - donna travolta da scooter : è grave : Roma, 9 mar. (AdnKronos) - Una passante è stata investita da uno scooter in via Matera, non lontano da piazza Re di Roma, nella Capitale. Sul posto è intervenuta la polizia locale del VII Gruppo. La ferita è stata trasportata, in codice rosso, all'ospedale San Giovanni.

Roma - donna travolta su via Ostiense : Roma, 28 feb. - (AdnKronos) - Una donna di 39 anni è stata investita e uccisa questa mattina su via Ostiense a Roma. È accaduto al km 20, dove la 39enne, romena travolta da un'auto, è morta sul colpo. Il conducente della vettura si è fermato ed è stato sottoposto ad accertamenti sanitari. Il tratto

Roma - donna travolta e uccisa da un'auto : Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto ieri sera a Roma. È accaduto in via dell'Acqua Bullicante, intorno alle 20.30. Trasportata d'urgenza in ospedale, la 60enne è deceduta poco ...

Roma - travolta e uccisa da bus : Roma, 24 feb. (AdnKronos) - Una persona è morta investita da un autobus al capolinea in piazza Risorgimento a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco. A quanto si apprende dalla polizia locale, la vittima non è ancora stata identificata e sono in corso le indagini per r