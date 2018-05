Roma | Ristoratore abbandonava fusti birra in strada | denunciato

romadailynews

(Di mercoledì 9 maggio 2018)– L’intervento degli agenti del Comando Generale di via della Consolazione nel quartiere Pigneto, ha permesso individuare il responsabile dell’illecito. Nei confronti del quale è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria. Il personale ha rinvenuto ben 11di, privi della dovuta depressurizzazione, pertanto senza la regolare bonifica dal gas residuo, abbandonati sulla via del Pigneto, nelle adiacenze dei cassonetti. Avviati nell’immediatezza tutti gli accertamenti è stato possibile risalire al responsabile dell’illecito. Si tratta del titolare di una fiorente attività di ristorazione sita nel quartiere, la cui condotta ha assunto rilievo penale per abbandono su pubblica via di rifiuti speciali. L’uomo, 47 anni di nazionalità italiana, non è incorso in una semplice sanzione amministrativa ma in un vero e proprio reato punibile con ammenda da 2.600 a 26.000 ...