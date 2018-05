Roma | Rapinava anziane | arrestato 42enne

romadailynews

(Di mercoledì 9 maggio 2018)– I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Emessa dal gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica. Tale ordinanza riguarda unitaliano di Pomezia. L’uomo e’ ritenuto responsabile di almeno 2 rapine. Messe a segno lo scorso mese di gennaio, ai danni di duedonne. Il modus operandi Ilutilizzava sempre lo stesso modus operandi. Attendeva che le potenziali vittime passeggiassero da sole lungo le strade del centro cittadino. Poi si avvicinava e con forza strappava loro di dosso le borse che portavano a tracolla. In un’occasione una delle vittime, una 74enne, accorgendosi dell’uomo ed opponendo resistenza allo scippo, e’ stata spinta e trascinata a terra. Riportando la frattura dell’omero, ma riuscendo a far ...