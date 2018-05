Roma | rapinano casa e picchiano proprietario con bastone

romadailynews

(Di mercoledì 9 maggio 2018): uomo picchiato e derubato– Ieri pomeriggio è stata registrata una rapina a Fidene, in via San Gimignano. Due uomini, con accento dell’est Europa, sono entrati in un appartamento abitato da un uomo di 58 anni. L’uomo in quel momento dormiva. La coppia di ladri, con volto coperto “da passamontagna”- scrive il figlio della vittima su Facebook- non avendo trovato contanti hanno svegliato il 58enne per chiedere dove erano nascosti. Alla risposta: “Non ho soldi” l’uomo è stato aggredito dai ladri che lo hanno picchiato con un. Per poi derubarlo delle fedi matrimoniali. Indagano gli uomini del commissariato Fidene della Polizia di Stato. L'articoloconproviene daDailyNews.