Roma | Raiola spinge Balotelli a Trigoria

Calciomercato Roma - Monchi : 'Balotelli? Ho parlato d'altro con Raiola' : Lo ha detto a Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi prima della gara contro la Fiorentina. Tutte le notizie di Calciomercato

Roma - contatto con Raiola per Kluivert : c'è un ostacolo : Come scrive la Gazzetta dello Sport , però, la pista è difficile: sul classe '99 in scadenza nel 2019 c'è già il Manchester United , molto vicino al suo acquisto.

Roma - Monchi : 'Raiola ci ha offerto Balotelli a gennaio - ma siamo contenti dei nostri attaccanti' : Nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi dichiara: 'Il futuro di Di Francesco Parlo ogni giorno con il mister e sa che la società ha grande fiducia in lui. E' pronto per continuare la strada che ...