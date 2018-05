Roma | raid in bar | troupe di “Nemo” aggredita dai Casamonica

Raid Casamonica a Roma - 4 arresti | Il gip : “Si considerano i padroni del territorio” : Raid Casamonica a Roma, 4 arresti | Il gip: “Si considerano i padroni del territorio” Raid Casamonica a Roma, 4 arresti | Il gip: “Si considerano i padroni del territorio” Continua a leggere L'articolo Raid Casamonica a Roma, 4 arresti | Il gip: “Si considerano i padroni del territorio” proviene da NewsGo.

Raid Casamonica - il gip di Roma : “Ostentazione del potere. Dicevano di essere padroni del territorio” : “Un clan malavitoso molto pericoloso”. “Qua comannamo noi”. “Non ti scordare che questa è zona nostra”. “Ti faccio chiudere il bar”. “E allora volete la guerra”. In una parola: metodo mafioso. Le denunce di Marian e Roxana, la coppia di baristi romeni aggrediti il giorno di Pasqua dagli appartenenti dal clan Casamonica/Di Silvio, e le giustificazioni di Jonut, il testimone – anch’egli romeno – giratosi dall’altra parte mentre i ...

Roma : Raid Casamonica - per il Gip si sentivano padroni : Roma – Di seguito quanto scritto dal gip Clementina Forleo nell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei quattro appartenenti al Clan Casamonica/Di Silvio. L’accusa è di aver aggredito a colpi di cintura una donna disabile e di aver picchiato e devastato il Roxy Bar gestito da un cittadino rumeno in zona Romanina l’1 aprile scorso. “Appare evidente che i Casamonica e i Di Silvio siano assurti a ...

