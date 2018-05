Roma | mercato baby | altri 6 nomi per Monchi

Mercato Roma - Monchi pensa a Bonaventura. C'è anche la Juventus : Il centrocampista del Milan è nel mirino della società giallorossa. Raiola vorrebbe portarlo via dai rossoneri

Calciomercato - Ante Coric alla Roma?/ Il talento croato atteso nel weekend in Italia per la firma : Ante Coric, talento croato della Dinamo Zagabria, sarebbe ad un passo dalla Roma. Il d.s. giallorosso Monchi attende nel weekend Coric per la chiusura dell'affare(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:10:00 GMT)

Roma-Liverpool : mercato - formazioni e guida tv : Il match dello stadio 'Olimpico' è disponibile anche in diretta streaming per smartphone, pc e tablet grazie all'applicazione 'Premium Play' e al sito internet di 'Sport Mediaset'. La partita potrà ...

Calciomercato - Inter e Roma su Praet. La Samp stringe per il sostituto : il gioiellino croato Majer : già Calciomercato in casa Sampdoria. La società blucerchiata si sta muovendo in queste ore infatti per portare a Genova il giovane e promettente Lovro Majer, centrocampista/trequartista croato classe '...

Calciomercato - Sampdoria : Bereszynski rinnova. Inter e Roma su Praet e c'è il sostituto : il croato Majer : già Calciomercato in casa Sampdoria. La società blucerchiata si sta muovendo in queste ore infatti per portare a Genova il giovane e promettente Lovro Majer, centrocampista/trequartista croato classe '...

Roma - Monchi : 'Schick ha la fiducia di tutti. Mercato? Sappiamo già cosa fare' : Il ds della Roma Monchi parla a Premium Sport prima della sfida con la Spal: 'Liverpool? Saranno due gare importanti, ma dobbiamo dimenticarle e stare attenti qui al campionato. Non possiamo dimenticare che il campionato è quello più ...

Rischio salmonella - Salame ritirato dal mercato/ Listeria nella spianata Romana : allarme anche sul mais : Rischio salmonella, Salame ritirato dal mercato: trovata Listeria monocytogenes nella spianata romana, questa può causare dei problemi davvero molto pericolosi per la salute.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 00:13:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - inserimento per Verdi! : Calciomercato Roma, inserimento PER VERDI – Stagione veramente importante per la Roma, in particolar modo in Champions League con la semifinale raggiunta, bene anche in campionato con l’obiettivo terzo posto. Nel frattempo si pensa anche al mercato della prossima stagione, previsti alcuni movimenti per quanto riguarda l’attacco. In particolar modo pronto l’assalto a Simone Verdi del Bologna, certo l’addio al club ...

Calciomercato - Ferrero : «Asta per Torreira. Lo vuole anche la Roma» : ROMA - " Chi mi ha chiesto Torreira delle prime sei della classifica? Tutti, anche la Roma. Ma non ne parliamo più perchè questo ragazzo me lo fate diventare matto". L'ha detto Massimo Ferrero , il ...

Mercato Forte Boccea di Roma - da studenti proposta per Municipio XIII : Indietro 13 aprile 2018 2018-04-13T14:55:28+00:00 Roma – studenti e istituzioni insieme per progetti di riqualificazione urbana. E’ quanto prevede il protocollo firmato nella sede del Municipio XIII, dalla presidente Giuseppina Castagnetta e l’universita’ degli studi di Roma La Sapienza, dipartimento Architettura e Progetto. Grazie a questo accordo, gli studenti potranno elaborare una serie di proposte […]

Calciomercato Roma - ora i rinnovi di Alisson e Florenzi : Roma - Con la pioggia di soldi arrivata dalla Champions, Monchi si è messo al lavoro per sistemare le due situazioni più precarie dell'organico della Roma , il rinnovo del contratto di Alessandro ...

Calciomercato Roma : Dzeko felice di aver detto no al Chelsea - : Irfan Redzepagic, agente dell'attaccante ha dichiarato: " Edin non ha dimostrato di essere uno dei più forti del mondo, perché non ne aveva bisogno. Semmai lo ha confermato ancora una volta. Dopo il ...