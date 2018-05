Roma | “Festa della Mamma” al Bioparco

romadailynews

: Domenica 13 maggio le strade di diversi Municipi di @Roma si animeranno con una nuova giornata dedicata alle pedona… - virginiaraggi : Domenica 13 maggio le strade di diversi Municipi di @Roma si animeranno con una nuova giornata dedicata alle pedona… - virginiaraggi : Sabato 12 maggio sarà un grande giorno di festa per Roma e per l'Italia. Aprirà la fermata San Giovanni della metro… - PE_Italia : ??9 Maggio Roma” Giovani e l’Europa: il futuro da costruire insieme” . Domani parliamo di Giovani, opportunità per i… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018)– Per la “festamamma”, aldifino al 13 maggio tutte le mamme pagheranno la metà del biglietto di ingresso (euro 8,00 anziché 16). Domenica 13 maggio in occasione‘FestaMamma’, sara’ organizzata una giornata speciale. Dalle 11.30 alle 17 saranno attivi i laboratori creativo-manuali in cui mamme e figli potranno realizzare insieme un ricordo speciale. Visita guidata Si potrà partecipare alla visita guidata a tema dal titolo ‘Mamme da record’, tra giraffe, leoni, orsi ed elefanti. Per scoprire le peculiarità del mondo animale e del legame mamma-cucciolo (partenza visite: alle 11.30, 12.45, 14.30 e 15.45). Presso l’area degli oranghi, dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 17.30 gli operatori didattici sveleranno i segreti dello stretto rapporto mamma -piccolo in queste scimmie antropomorfe. Basti ...