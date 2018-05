Roma : autobus esplode in via del Tritone Video : È accaduto stamattina, e c'è chi ha pensato ad un attentato: a Roma, in pieno centro, un autobus è andato in fiamme e poi è esploso. Una commessa è rimasta ferita. Anche sul web si diffonde la notizia e molti elogiano l'autista, che è riuscito a salvare tutti in tempo. L'autista eroe: cos'è accaduto precisamente La notizia si diffonde velocemente e a mano a mano si riescono a conoscere sempre più dettagli: i cittadini Romani si sono spaventati ...

Roma : autobus esplode in via del Tritone : È accaduto stamattina, e c'è chi ha pensato ad un attentato: a Roma, in pieno centro, un autobus è andato in fiamme e poi è esploso. Una commessa è rimasta ferita. Anche sul web si diffonde la notizia e molti elogiano l'autista, che è riuscito a salvare tutti in tempo. L'autista eroe: cos'è accaduto precisamente La notizia si diffonde velocemente e a mano a mano si riescono a conoscere sempre più dettagli: i cittadini Romani si sono spaventati ...

Esplode un autobus nel centro di Roma. Traffico in tilt - pompieri al lavoro Video : Un mezzo pubblico della municipalizzata Atac di Roma ha preso fuoco per poi Esplodere in Via del Tritone. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri e i pompieri che, tutt'ora, stanno lavorando per riportare la situazione alla normalita' e spegnere le fiamme che hanno avvolto l'intero autobus. autobus dell'Atac in fiamme Al momento non risulterebbero feriti tra le persone che si trovavano nel mezzo al momento dell'incendio. Appena il ...

Roma - esplode bus in via del Tritone : commessa ferita. Paura in pieno centro : Paura a Roma, dove un bus Atac ha preso fuoco ed è esploso in via Del Tritone, nel pieno centro della Capitale. Ferita al braccio e al viso una ragazza, impegata come commessa, che si trovava...

Roma - esplode autobus a via del Tritone : autobus in fiamme a via del Tritone, in pieno centro a Roma , VIDEO , . Sul posto, per domare l'incendio poi spento, tre squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri di Roma centro. ...

Roma - esplode autobus a via del Tritone : autobus in fiamme a via del Tritone, in pieno centro a Roma. Al lavoro sul posto per domare l'incendio, poi spento, tre squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri di Roma centro. Nell'...

Esplode un autobus a Roma : fiamme in pieno centro : Una tremenda esplosione e poi le fiamme: paura a Roma, dove un bus Atac della linea 63 ha preso fuoco ed è esploso in via Del Tritone, a due passi da via del Corso nel pieno centro della Capitale. Diversi boati hanno fatto tremare le finestre della zona. Il ministro dell’Interno Marco Minniti è sul posto dell’incendio, già spento da tre squadre dei...

Roma - esplode bus in via del Tritone : commessa ferita. Paura in pieno centro. Minniti sul posto : Paura a Roma, dove un bus Atac ha preso fuoco ed è esploso in via Del Tritone, nel pieno centro della Capitale. Ci sarebbe almeno un ferito: una ragazza, forse una commessa, che si trovava in...

autobus atac esplode prende fuoco Roma : Un'alta colonna di fumo che si leva dal centro di roma, seguita da un boato. Molti passanti e turisti avranno pensato, come prima cosa, a un attentato. A esplodere, causando per fortuna solo un ferito lieve, era stato invece lo pneumatico di un mezzo dell'atac della linea 63 che ha preso fuoco in via del Tritone. La prontezza dell'autista, che ha evacuato subito il bus e tentato di spegnere le fiamme con l'estintore in ...

Roma - esplode autobus Atac in via del Tritone. Ferita una ragazza. Sul posto anche il ministro Minniti : Un fumo nero e denso si è levato nel cielo di Roma, a due passi da Montecitorio, intorno alle 10. E un’esplosione è stata udita a centinaia di metri di distanza, come riferiscono i testimoni sui social network. La causa? Un autobus dell’Atac della linea 63 è deflagrato all’altezza del civico 53 di via del Tritone. L’ultima volta era successo a metà aprile, ma l'”autocombustione” dei mezzi pubblici ...

Autobus esplode in pieno centro a Roma : fiamme e fumo nero | VIDEO : Un bus della linea Atac 63 è esploso in via del Tritone, in pieno centro di Roma, all'altezza della sede distaccata della presidenza del Consiglio che ospita la conferenza Stato-Regioni con tre esplosioni in sequenza. ...

Roma - esplode autobus Atac in via del Tritone. Ferita una ragazza : Un fumo nero e denso si è levato nel cielo di Roma, a due passi da Montecitorio, intorno alle 10. E un’esplosione è stata udita a centinaia di metri di distanza, come riferiscono i testimoni sui social network. La causa? Un autobus dell’Atac della linea 63 è deflagrato all’altezza del civico 53 di via del Tritone. L’ultima volta era successo a metà aprile, ma l'”autocombustione” dei mezzi pubblici ...

Roma - autobus della linea 63 prende fuoco ed esplode in via del Tritone. Il video : Un bus della linea 63 ha preso fuoco in via del Tritone, a Roma. Dalle prime informazioni delle forze dell’ordine, sarebbe stato un corto circuito nell’impianto elettrico del mezzo all’origine dell’incendio. Testimoni oculari riferiscono che le fiamme sembravano sprigionarsi dalla parte inferiore dell’autobus. L’autista è sceso immediatamente dal mezzo e ha tentato di spegnere le fiamme con l’estintore in dotazione. Completamente annerita, in ...

Roma. Bus Atac in via Del Tritone prima a fuoco poi esplode : Attimi di terrore martedì mattina in pieno centro a Roma. Fortunatamente non ci sarebbero feriti tra erano a bordo dell’autobus Atac