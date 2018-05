Roma | degrado e zero manutenzione al Parco delle Tre Fontane

romadailynews

(Di mercoledì 9 maggio 2018): i cittadini sconcertati per la mancata– Deprecabile la situazione in cui verte ilTre-Giardino Gabriele Baldini, quartiere Montagnola a. Erba alta, cestini rotti, panchine e giochi per bambini impraticabili. Non uno scenario paradisiaco per chi si trova lì a spasso col cane, o per far godere un po’ di verde ai propri bambini. Succede nella capitale, a due passi dalla sede dell’VIII Municipio di via Benedetto Croce. In uno spazio verde tra i palazzoni lasciato in un completo stato di abbandono. Dove la vegetazione, in alcuni punti ad altezza uomo, ha ormai invaso anche i vialetti. Il, vicino alla tenuta di Tormarancia, è anche passaggio obbligato per i residenti che vogliono raggiungere gli orti urbani Tre. Sei ettari di verde pubblico sottratto altra il 2013 e il 2014 grazie alla buona volontà dei ...